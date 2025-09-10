fbpx
Miðvikudagur 10.september 2025

Vasahringing lykilsönnunargögn í óhugnanlegu morðmáli

Pressan
Miðvikudaginn 10. september 2025 07:00

Rana og Dennis.

Grunur leikur á að símtal sem hringt var fyrir mistök hafi varpað ljósi á geranda í óhugnanlegu morðmáli og um leið afhjúpað manneskjuna sem aðstoðaði við að fela líkað. Tveir einstaklingar, karl og kona á sjötugsaldri, standa frammi fyrir alvarlegum ásökunum.

Málið varðar hvarf hinnar 47 ára Rönu Nofal Soluri í mars 2024 en hún starfaði sem flugfreyja hjá Envoy Air, dótturfélagi American Airlines. Ekki var tilkynnt um hvarf hennar fyrr en í júní sama ár þegar hún skilaði sér ekki aftur til vinnu eftir veikindaleyfi vegna minniháttar aðgerðar sem hún hafði gengist undir.

Sá sem er grunaður um morðið heitir Dennis William Day og er 66 ára. Hann er grunaður um að hafa kyrkt vinkonu sína, fyrrnefnda Rönu, í eldhúsinu heima hjá sér eftir rifrildi þeirra á milli.

Hann á síðan að hafa hringt í aðra vinkonu sína, hina 62 ára Joni Thomas, sem er sögð hafa komið heim til Dennis á pallbílnum sínum. Gengur lögregla út frá því að Dennis og Joni hafi ekið um 110 kílómetra leið og hent líkinu fram af brú.

New York Post greinir frá því að talhólfsskilaboð séu lykilsönnunargagn í málinu. Virðist Joni hafa hringt óvart í síma Dennis úr vasanum á meðan þau voru að flytja líkið. Hann svaraði ekki símanum og fór hringingin því í talhólf sem geymdi skilaboðin.

Í samskiptum þeirra heyrist hann meðal annars biðja hana afsökunar á því að hafa dregið hana inn í þetta mál. Í bakgrunni heyrast svo ákveðin hljóð sem gefa til kynna að þau hafi verið að færa eitthvað þungt. Gengur lögregla út frá því að þau hafi verið að færa líkið þegar Joni var með símann í vasanum og hringdi óvart í Dennis.

Í frétt New York Post kemur fram að Dennis hafi játað að hafa banað Rönu, hann hafi kyrkt hana með berum höndum eftir rifrildi. Lík Rönu hefur hins vegar ekki fundist og óttast lögregla að straumurinn í ánni hafi borið það út í sjó. Dennis situr í fangelsi í Tarrant-sýslu og býður þess að málið fari fyrir dóm en Joni gengur laus gegn tryggingu.

