fbpx
Miðvikudagur 10.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Fékk áfall þegar hún sá myndbandið í tölvu kærastans – „Þessi hræðilegi maður eyðilagði allt“

Pressan
Miðvikudaginn 10. september 2025 21:10

Hubert og Juliana.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

„Við fyrstu sýn hefði mátt halda að myndband sem Juliana Terlizzi fann í fartölvunni sinni fyrir fimm árum sýndi innilega stund á milli tveggja ástfanginna einstaklinga. Það var tekið af fyrrverandi kærasta hennar, Hubert Greliak, og á því sést hann brosa í myndavélina á meðan Juliana liggur undir sæng í rúminu fyrir aftan hann, greinilega sofandi. En það tekur ekki nema nokkrar sekúndur að átta sig á því að það er ekkert rómantískt við þetta myndband.“

Svona hefst átakanleg frásögn sem birtist á vef Mail Online þar sem Juliana Terlizzi lýsir hrollvekjandi reynslu sinni. Í myndbandinu sem vísað er í hér að framan var Juliana nefnilega ekki sofandi heldur meðvitundarlaus. Hubert stundaði það að byrla henni ólyfjan og brjóta svo á henni kynferðislega meðan hún var rænulaus. Þetta tók hann svo upp á myndband.

Í kvöld er frumsýndur heimildaþáttur um málið á Channel 5 í Bretlandi, My Boyfriend, My Rapist: The Secret Footage.

Fann fleiri myndbönd

„Ég átti bágt með að trúa því sem ég sá fyrir framan mig. Það versta var að ég hafði ekki hugmynd um að þetta hafði gerst,“ segir hún í umfjöllun Mail Online. Martröðinni var ekki lokið þarna þó að hún hefði umsvifalaust lagt fram kæru hjá lögreglu.

Nokkrum mánuðum síðar fann hún fleiri sambærileg myndbönd á tölvunni sinni sem fóru framhjá rannsóknarlögreglumönnum þegar þeir tóku tölvuna til skoðunar. Á þeim hreinlega stærði hann sig af því að hafa nauðgað Juliönu.

Þau bjuggu saman um skeið árin 2019 og 2020 og segist Juliana ekki hafa hugmynd um hversu oft henni var nauðgað. Þau kynntust fyrst á næturklúbbi árið 2018 og segir Juliana að henni hafi gengið allt í haginn þar til þau kynntust. „Ég elskaði líf mitt og fannst ég standa á toppnum – svo hitti ég þennan hræðilega mann sem eyðilagði allt.“

Þó að hún hafi tilkynnt málið til lögreglu og lagt fram kæru gat Hubert um frjálst höfuð strokið meðan að mál hans velktist um í breska dómskerfinu. „Ég þorði ekki að fara út úr íbúðinni minni í marga mánuði. Þessi maður hafði sýnt að hann var hættulegur konum, en samt var hann frjáls tveimur árum eftir að ég kærði hann. Hann var meira að segja með virkan reikning á Tinder,“ segir hún.

Það var svo loks árið 2022 að Hubert var dæmdur í fangelsi og fékk hann þrettán og hálfs árs dóm. Hubert hafði frá byrjun sýnt merki um stjórnsemi og einangraði hann Juliönu frá vinum. Hann sannfærði hana um að hún væri eina manneskjan sem gæti „bjargað“ honum.

Vildi stíga fram með sína sögu

Juliana segir að hún hafi strax ákveðið að segja sögu sína opinberlega, ekki síst til að varpa ljósi á hversu erfitt það getur verið að fá kynferðisbrotamenn dæmda en líka til að sýna öðrum konum stuðning.

„Ég vissi strax að ég vildi afsala mér nafnleynd því skömmin var ekki mín,“ segir hún. „Ég gerði ekki neitt rangt og ég lít þannig á að ef maður talar ekki um hlutina ná sárin ekki að gróa. Ég fann það sterkt að ég ætlaði ekki að skammast mín heldur nýta mína reynslu til að hjálpa öðrum þolendum,“ segir hún en í dag er hún virk í baráttunni fyrir réttindum þolenda kynferðisofbeldis.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Fékk áfall þegar hún sá myndbandið í tölvu kærastans – „Þessi hræðilegi maður eyðilagði allt“
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Börn Walmart-jólasveins voru pyntuð og geymd í hundabúrum – Skilaboð milli ættingja eftir að lík þeirra fundust vekja óhug
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Segja spennu ríkja milli Trump og RFK og að forsetinn sé milli steins og sleggju
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Á yfir höfði sér allt að sex ára fangelsi eftir að hún skráði hundinn sinn á kjörskrá
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Trump brjálaður út í Ísrael eftir árásina í gær – „Ég er ekki ánægður“
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
903 daga martröð doktorsnemanda loks á enda
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Móðir tók inn ketamín í unglingapartý til að fræða dóttur sína um fíkniefni- „Vanhugsuð tilraun til að vera gott foreldri“
Pressan
Í gær
Vasahringing lykilsönnunargögn í óhugnanlegu morðmáli

Mest lesið

Íbúar logandi hræddir eftir að barnaníðingur flutti í bæinn – „Til skammar“
Margir Íslendingar reiðir yfir sjónvarpinu í gærkvöldi – Sýn sendi frá sér yfirlýsingu vegna málsins
Birtir myndir sem vekja mikla athygli: Vakti furðu í barnaafmæli um daginn – Nú birtir hún mynd af sér án fata
Fyrrverandi bryti bresku konungsfjölskyldunnar sviptir hulunni af fjölskyldudeilum og af hverju Harry á ekki afturkvæmt
Ung Akureyrarmær í vanda – Ferðin til Alicante endaði hörmulega

Nýlegt

Móðir stúlku sem dæmd var í lífstíðarfangelsi í Dubai grátbiður um hjálp – „Mjög heimskuleg mistök“
Árni neitar að greiða fyrir stæði á ferðamannastöðum og svona fer hann að því – „Vissulega á „gráu svæði“ lagalega séð”
Fyrrverandi bryti bresku konungsfjölskyldunnar sviptir hulunni af fjölskyldudeilum og af hverju Harry á ekki afturkvæmt
Vasahringing lykilsönnunargögn í óhugnanlegu morðmáli
Egill furðar sig á þessu í Leifsstöð – „Engin smá fjárfesting“
Hulk Hogan átti eiginkonu og tvö börn en aðeins eitt þeirra fær að erfa hann
Sérkennileg skilaboð frá Trump vegna drónaflugs Rússa inn í Pólland
Sjáðu myndirnar – Isak mættur á sína fyrstu æfingu hjá Liverpool
Hafði betur eftir að hafa dælt röngu eldsneyti á bílinn
Pressan
Í gær
Forsætisráðherrann og fleiri segja af sér vegna banvænna mótmæla – Samfélagsmiðlabanninu aflétt
Pressan
Í gær

Birta myndir af felustaðnum

Birta myndir af felustaðnum
Pressan
Í gær
Bíræfið rán náðist á myndband og borgarstjórinn er hoppandi illur
Pressan
Í gær
Reiði eftir að blásið var til söfnunar fyrir morðingja
Pressan
Fyrir 2 dögum

Fjölskylduharmleikur á sveitasetri – Brostannlæknirinn myrti eiginkonu og dóttur áður en hann tók eigið líf

Fjölskylduharmleikur á sveitasetri – Brostannlæknirinn myrti eiginkonu og dóttur áður en hann tók eigið líf
Pressan
Fyrir 2 dögum

Á þriðja tug slösuðust á Heathrow vegna múgæsingar

Á þriðja tug slösuðust á Heathrow vegna múgæsingar
Pressan
Fyrir 2 dögum
Stjörnulæknir sakaður um að hafa „drepið“ sjúklinga bara til að geta svo endurlífgað þá – 18 lifðu en 12 létust
Pressan
Fyrir 2 dögum

Stal bolta af afmælisbarni og keppir nú við derhúfumanninn um titilinn „hataðasta manneskja Internetsins“

Stal bolta af afmælisbarni og keppir nú við derhúfumanninn um titilinn „hataðasta manneskja Internetsins“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Minnst 14 látnir og tugir særðir í blóðugum mótmælum gegn samfélagsmiðlabanni
Pressan
Fyrir 2 dögum
Grikkland kynnir róttækar skattkerfisbreytingar sem eiga að snúa við varhugaverðri þróun
Pressan
Fyrir 2 dögum

Matarboð dauðans: Sveppakonan þarf að sitja inni næstu 33 árin

Matarboð dauðans: Sveppakonan þarf að sitja inni næstu 33 árin
Pressan
Fyrir 2 dögum

Vendingar í máli föður sem flúði út í óbyggðir með börnin sín – Skotinn til bana af lögreglu

Vendingar í máli föður sem flúði út í óbyggðir með börnin sín – Skotinn til bana af lögreglu
Pressan
Fyrir 3 dögum
Föttuðu hálfri öld seinna að mamman hafði bjargað gersemi frá glötun
Pressan
Fyrir 3 dögum
Sjálfsskaði, svik og sjúkt klám – Hryllingssaga bresks læknis
Pressan
Fyrir 4 dögum

Lík níu ára stúlku fannst í poka við árbakka – Fósturmóðirin ákærð fyrir morð

Lík níu ára stúlku fannst í poka við árbakka – Fósturmóðirin ákærð fyrir morð
Pressan
Fyrir 4 dögum
Helgaði líf sitt Grænlandsjökli en hvarf svo í iður hans
Pressan
Fyrir 4 dögum
Maður drukknaði í hótelsundlaug á Tenerife
Pressan
Fyrir 5 dögum
Fjölskyldudrama breyttist í martröð: Tengdamóðirin grét og skalf þegar örlög hennar réðust
Pressan
Fyrir 5 dögum

Harmleikurinn í Lissabon: Þjóðverji sem var talinn hafa dáið fannst á lífi

Harmleikurinn í Lissabon: Þjóðverji sem var talinn hafa dáið fannst á lífi
Pressan
Fyrir 5 dögum

Tóku eftir óvenjulegu athæfi lífvarða einræðisherrans eftir að hann yfirgaf herbergið

Tóku eftir óvenjulegu athæfi lífvarða einræðisherrans eftir að hann yfirgaf herbergið
Pressan
Fyrir 5 dögum
Þriggja barna móðir fór út að skokka – Það endaði ekki vel
Pressan
Fyrir 6 dögum

Handtekin og ákærð fyrir að hafa dansað í flugvélarganginum

Handtekin og ákærð fyrir að hafa dansað í flugvélarganginum
Pressan
Fyrir 6 dögum
60 þúsund manns vilja að alræmdum nýnasista verði vísað úr landi
Pressan
Fyrir 6 dögum
Aukaleikari úr Jaws græðir á tá og fingri á myndinni – „Þetta er súrrealískt“
Pressan
Fyrir 1 viku

Saksóknarar fagna stóráfanga í máli Gilgo Beach morðingjans – DNA-sönnunargögn dæmd gild

Saksóknarar fagna stóráfanga í máli Gilgo Beach morðingjans – DNA-sönnunargögn dæmd gild
Pressan
Fyrir 1 viku

Giuliani: „Versti sársauki sem ég hef á ævi minni fundið“

Giuliani: „Versti sársauki sem ég hef á ævi minni fundið“
Pressan
Fyrir 1 viku
11 ára drengur skotinn til bana eftir dyraat – Lögregla varpar frekara ljósi á málið
Pressan
Fyrir 1 viku
Fjölskyldan lifði sannkölluðu glamúrlífi en endalokin voru skelfileg