fbpx
Þriðjudagur 09.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Móðir stúlku sem dæmd var í lífstíðarfangelsi í Dubai grátbiður um hjálp – „Mjög heimskuleg mistök“

Pressan
Þriðjudaginn 9. september 2025 22:00

(F.v) Mia O´Brien og móðir hennar, Danielle McKenna. Mynd: Gofundme

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Tuttugu og þriggja ára laganemi frá Liverpool, Mia O’Brien, hefur verið dæmd í lífstíðarfangelsi í Dubai, einu af Sameinuðu arabísku furstadæmunum, fyrir að flytja um 50 grömm af hörðum fíkniefnum.

Mia er vistuð í alræmdu fangelsi í Dubai, Al-Awir, en skelfilegar sögur ganga um hryllilegan aðbúnað fanga þar, þrengsli, pyntingar og kynferðisofbeldi. Málið hefur tröllriðið breskum fjölmiðlum undanfarna daga en hér á landi hefur Nútíminn fjallað um það.

Í Dubai getur lífstíðardómur í raun þýtt 15 ára fangelsi. Alþekkt er að ekkert umburðarlyndi er gagnvart fíkniefnabrotum í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Af þeim sökum hefur hafa margir netverjar, t.d. á Facebook, fordæmt framferði Miu og sagt að hún hafi fengið það sem hún átti skilið.

Móðir hennar, hin 46 ára gamla Danielle McKenna, hefur tjáð sig um málið á samfélagsmiðlum. Hún segir að dóttir hennar neyti ekki fíkniefna og hafi aldrei lent í vandræðum áður þar til þetta mál kom upp í október í fyrra, en síðan þá hefur Danielle ekki séð dóttur sína. Hún nær mjög stopulu sambandi við hana og hefur ekki haldfestar upplýsingar um hvort dóttir hennar hefur verið beitt ofbeldi í fangelsinu. Hún veit hins vegar af því að margir fangar deila sama klefa og jafnvel sama rúmi í fangelsinu.

„Mjög heimskuleg mistök“

„Eins og þið getið öll ímyndað ykkur þá er ég sem móðir gjörsamlega niðurbrotin,“ sagði Danielle á GoFundMe styrktarsíðu sem síðan var tekin niður þar sem hún þótti brjóta í bága við skilmála GoFundMe varðandi safnanir fyrir afbrotafólk.

„Ég hef ekki séð dóttur mína síðan í október,“ segir Danielle, og: „Mia er aðeins 23 ára gömul og hefur aldrei gert neitt slæmt á ævinni.“

Hún hefur fært söfnunina yfir á Facebook en hún er að reyna að safna fyrir lögmannaþjónustu fyrir dóttur sína og mögulega ferðakostnaði fyrir fjölskylduna svo þau geti komist til Dubai og hitt Miu. Danielle skrifar:

„Eina sem ég bið ykkur um er að ef þið getið séð af einhverju, jafnvel bara einu pundi, þá myndi það hjálpa mikið og ég yrði að eilífu þakklát.“

Danielle ætlar að reyna að vinna að því að dóttir hennar fái að afplána megnið af refsingunni í Englandi, en fyrir slíku eru fordæmi. Hún skrifar ennfremur:

„Þetta er ung stúlka sem fór í háskóla til að lesa lög og því miður blandaðist í vafasaman hóp svokallaðra vina og gerði mjög slæm mistök sem hún er núna að gjalda fyrir.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 11 klukkutímum
Móðir stúlku sem dæmd var í lífstíðarfangelsi í Dubai grátbiður um hjálp – „Mjög heimskuleg mistök“
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Fyrrum Rússlandsforseti segir Finnland undirbúa sig undir stríð við Rússa
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum
Forsætisráðherrann og fleiri segja af sér vegna banvænna mótmæla – Samfélagsmiðlabanninu aflétt
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Birta myndir af felustaðnum
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Bíræfið rán náðist á myndband og borgarstjórinn er hoppandi illur
Pressan
Í gær
Reiði eftir að blásið var til söfnunar fyrir morðingja
Pressan
Í gær
Fjölskylduharmleikur á sveitasetri – Brostannlæknirinn myrti eiginkonu og dóttur áður en hann tók eigið líf
Pressan
Í gær
Á þriðja tug slösuðust á Heathrow vegna múgæsingar

Mest lesið

Flugstjóri telur skjöl varpa nýju ljósi á eitt mannskæðasta flugslys Íslandssögunnar – „Ótrúleg tilviljun“
Glæpamaður sem lifði á kerfinu rekinn úr landi
Eiginmaðurinn í Coldplay-skandalnum rýfur þögnina
Egill um Sigmund Davíð: „Hvernig er hægt að halda fram svona vitleysu?“
Fjölskylda og vinir Britney Spears hafa áhyggjur – Allt í drasli og hundaskít

Nýlegt

Situr uppi með 59 þúsund króna rukkanir vegna tveggja gjaldskyldra bílastæða – „Hvaða sturlun er komin í gang í þessum bílastæðamálum??“
Magga Frikka fær að leggja fram bréf um meint framhjáhald Barböru
Vikan á Instagram – Ekki opinn fyrir skyndikynnum heldur bíður eftir alvöru ást
Sár og svekktur út í félag hjúkrunarfræðinga: „Þessi afstaða er ekki bara röng, hún er beinlínis hættuleg“
Árni neitar að greiða fyrir stæði á ferðamannastöðum og svona fer hann að því – „Vissulega á „gráu svæði“ lagalega séð”
Sunn­eva syrgir Bellu – „Engillinn minn. Bella, ég mun alltaf sakna þín“
Athyglisverð uppákoma í Frakklandi fyrir leik Íslands
Andri Lucas og Daníel Tristan ekki einu bræðurnir á vellinum í kvöld
Heimspekingur fullyrðir að það sé vissulega líf eftir dauðann og rekur ferðalagið sem bíður okkar
Pressan
Í gær
Minnst 14 látnir og tugir særðir í blóðugum mótmælum gegn samfélagsmiðlabanni
Pressan
Í gær

Grikkland kynnir róttækar skattkerfisbreytingar sem eiga að snúa við varhugaverðri þróun

Grikkland kynnir róttækar skattkerfisbreytingar sem eiga að snúa við varhugaverðri þróun
Pressan
Í gær
Matarboð dauðans: Sveppakonan þarf að sitja inni næstu 33 árin
Pressan
Í gær
Vendingar í máli föður sem flúði út í óbyggðir með börnin sín – Skotinn til bana af lögreglu
Pressan
Fyrir 2 dögum

Föttuðu hálfri öld seinna að mamman hafði bjargað gersemi frá glötun

Föttuðu hálfri öld seinna að mamman hafði bjargað gersemi frá glötun
Pressan
Fyrir 2 dögum

Sjálfsskaði, svik og sjúkt klám – Hryllingssaga bresks læknis

Sjálfsskaði, svik og sjúkt klám – Hryllingssaga bresks læknis
Pressan
Fyrir 3 dögum
Lík níu ára stúlku fannst í poka við árbakka – Fósturmóðirin ákærð fyrir morð
Pressan
Fyrir 3 dögum

Helgaði líf sitt Grænlandsjökli en hvarf svo í iður hans

Helgaði líf sitt Grænlandsjökli en hvarf svo í iður hans
Pressan
Fyrir 3 dögum
Maður drukknaði í hótelsundlaug á Tenerife
Pressan
Fyrir 4 dögum
Fjölskyldudrama breyttist í martröð: Tengdamóðirin grét og skalf þegar örlög hennar réðust
Pressan
Fyrir 4 dögum

Harmleikurinn í Lissabon: Þjóðverji sem var talinn hafa dáið fannst á lífi

Harmleikurinn í Lissabon: Þjóðverji sem var talinn hafa dáið fannst á lífi
Pressan
Fyrir 4 dögum

Tóku eftir óvenjulegu athæfi lífvarða einræðisherrans eftir að hann yfirgaf herbergið

Tóku eftir óvenjulegu athæfi lífvarða einræðisherrans eftir að hann yfirgaf herbergið
Pressan
Fyrir 4 dögum
Þriggja barna móðir fór út að skokka – Það endaði ekki vel
Pressan
Fyrir 5 dögum
Handtekin og ákærð fyrir að hafa dansað í flugvélarganginum
Pressan
Fyrir 5 dögum

60 þúsund manns vilja að alræmdum nýnasista verði vísað úr landi

60 þúsund manns vilja að alræmdum nýnasista verði vísað úr landi
Pressan
Fyrir 5 dögum
Aukaleikari úr Jaws græðir á tá og fingri á myndinni – „Þetta er súrrealískt“
Pressan
Fyrir 6 dögum
Saksóknarar fagna stóráfanga í máli Gilgo Beach morðingjans – DNA-sönnunargögn dæmd gild
Pressan
Fyrir 6 dögum
Giuliani: „Versti sársauki sem ég hef á ævi minni fundið“
Pressan
Fyrir 6 dögum

11 ára drengur skotinn til bana eftir dyraat – Lögregla varpar frekara ljósi á málið

11 ára drengur skotinn til bana eftir dyraat – Lögregla varpar frekara ljósi á málið
Pressan
Fyrir 6 dögum

Fjölskyldan lifði sannkölluðu glamúrlífi en endalokin voru skelfileg

Fjölskyldan lifði sannkölluðu glamúrlífi en endalokin voru skelfileg
Pressan
Fyrir 1 viku
Maki minn og ég deilum þyngdarstjórnunarlyfseðli til að spara – „Við skiptumst á að sprauta okkur”
Pressan
Fyrir 1 viku

Lögreglustjóri sem varð innblástur Hollywood-myndar tók skuggalegt leyndarmál með sér í gröfina

Lögreglustjóri sem varð innblástur Hollywood-myndar tók skuggalegt leyndarmál með sér í gröfina
Pressan
Fyrir 1 viku
Ellefu ára drengur skotinn til bana eftir að hafa gert dyraat með vinum sínum
Pressan
Fyrir 1 viku
„Hataðasti” maðurinn á Internetinu rýfur þögnina
Pressan
Fyrir 1 viku

Þriggja ára breskum dreng var rænt á Costa del Sol – Leitað að drengnum og móður hans

Þriggja ára breskum dreng var rænt á Costa del Sol – Leitað að drengnum og móður hans
Pressan
Fyrir 1 viku

Hataðasti maðurinn á netinu þessa dagana er milljónamæringur frá Póllandi – Sjáðu ástæðuna

Hataðasti maðurinn á netinu þessa dagana er milljónamæringur frá Póllandi – Sjáðu ástæðuna
Pressan
Fyrir 1 viku
Þessi fjöldi rekkjunauta gerir þig aðlaðandi í augum annarra
Pressan
Fyrir 1 viku
Fluttu saman á nýja heimilið og eiginmaðurinn gerði þetta við aukalykilinn – „Þetta er stjórnsemi“