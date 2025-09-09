Fyrrum Rússlandsforseti segir Finnland undirbúa sig undir stríð við Rússa

Dmitry Medvedev, fyrrverandi Rússlandsforseti og næstráðandi í þjóðaröryggisráði landsins, segir að Finnar séu að leggja grunninn að mögulegri árás NATO á Rússland. Þetta kemur fram í grein sem fyrrum forsetinn ritar hjá ríkisrekna miðlinum TASS.
Medvedev heldur því meðal annars fram í greininni að Finnar hafi í raun brotið samkomulag sem þjóðirnar tvær gerðu í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar en að mati miðilsins Meduza minnir orðræða Medvedev töluvert á orðræðu núverandi forseta Rússlands, Vladimir Pútins, í aðdraganda innrásarinnar í Úkraínu. Pútín hélt því þá fram að ef Úkraína gengi í NATO væri fyrirséð að hernaðarbandalagið myndi nýta tækifærið til að ráðast gegn Rússlandi. Stjórnvöld í Rússlandi halda þessu sama enn fram – að innrásin hafi verið fyrirbyggjandi hernaðaraðgerð til að bregðast við ógninni að vestan.
Medvedev telur að aukinn viðbúnaður Finna á landamærunum bendi til þess að landið sé að undirbúa sig fyrir stríð. Eins hafi Rússar tekið eftir aukinni viðveru NATO í Finnlandi þar sem bætt hefur verið í innviði og annað, til dæmis sé verið að reisa nýjar herstöðvar við landamærin.
Finnski ríkismiðillinn Yle greinir þó frá því að samkvæmt gervihnattamyndum standi nú yfir umfangsmiklar framkvæmdir Rússlandsmegin við landamærin og ljóst sé að þar hafi varnir verið styrktar töluvert og að þessar aðgerðir hafi þegar verið hafnar löngu áður en Finnar bættu í sínar varnir.
Finnar gengu í NATO í apríl árið 2023, Rússum til lítillar gleði.
Sá einnig: Finnar búa sig undir það „hið versta“