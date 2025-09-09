fbpx
Þriðjudagur 09.september 2025

Bíræfið rán náðist á myndband og borgarstjórinn er hoppandi illur

Pressan
Þriðjudaginn 9. september 2025 06:30

Óhugnanlegt myndband úr eftirlitsmyndavél skartgripaverslunar hefur vakið talsverða athygli á samfélagsmiðlum, en það sýnir þegar hópur manna ryðst inn í verslunina og stelur öllu steini léttara.

Atvikið átti sér stað í San Jose í Kaliforníu um hábjartan dag síðastliðinn föstudag.

Bifreið var bakkað á talsverðum hraða inn í verslunina og á eftirlitsmyndavélum sést þegar hópur manna, líklega um 15-20 talsins, koma inn í verslunina vopnaðir bareflum. Þeir sjást meðal annars brjóta glerskápa og hafa á brott með sér talsvert magn af skartgripum.

Rán af þessu tagi ganga undir nafninu „smash-and-grab“ og hafa þau færst í vöxt vestan hafs á undanförnum misserum.

Þjófarnir, oft mjög margir saman, birtast þá skyndilega og grípa með sér verðmæti áður en þeir láta sig hverfa á örfáum sekúndum. Oft á tíðum er erfitt að verjast ránum sem þessum.

Í frétt New York Post kemur fram að eigandi verslunarinnar, 88 ára karlmaður, hafi slasast þegar honum var hrint í jörðina og ofan á glerbrot. Hann var lagður inn á sjúkrahús en útskrifaður á sunnudag.

Mikið eignatjón varð í versluninni og er það talið nema allt að 100 þúsund dollurum, rúmum 12 milljónum króna. Það eru ótalin þau verðmæti sem ræningjarnir höfðu á brott með sér.

Borgarstjóri San Jose, Matt Mahan, var hoppandi illur vegna málsins.

„Þetta er skelfilegt að sjá. Það sýður á mér að horfa upp á þennan eldri borgara verða fyrir árás. Þessir einstaklingar þurfa að mæta mjög hörðum afleiðingum gjörða sinna. Ég hef verið í sambandi við lögreglustjórann okkar og mun fylgjast náið með rannsókninni,“ sagði hann.

Enn sem komið er hefur enginn verið handtekinn vegna málsins.

