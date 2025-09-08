fbpx
Mánudagur 08.september 2025

Vendingar í máli föður sem flúði út í óbyggðir með börnin sín – Skotinn til bana af lögreglu

Mánudaginn 8. september 2025 06:52

Þann 9. desember 2021 lét fjölskyldufaðirinn, Tom Phillips, sig hverfa ásamt börnum sínum þremur frá heimili þeirra í bænum Marokopa á Norðureyju Nýja-Sjálands. Ástæðan var sú að hann var að missa forsjá yfir börnum sínum og greip hann því til þessa örþrifaráðs.

Ekkert spurðist til föðurins og barnanna þar til í gær að tilkynnt var um innbrot í verslun á strjálbýlu svæði í Waitomo-héraði.

Lögregla kom á vettvang í þann mund sem maður á fjórhjóli var að aka af vettvangi. Upphófst eftirför sem endaði þannig að maðurinn skaut úr byssu sinni og lögregla svaraði í sömu mynt. Lögregluþjónn er sagður hafa slasast alvarlega þegar hann varð fyrir skoti en Tom lést af sárum sínum.

Sjá einnig: Faðir flúði til óbyggða með börnin og hefur verið á flótta í fjögur ár – Fjölskyldan grátbiður hann um að gefa sig fram

Lögregla hefur á undanförnum árum leitað Tom og barnanna og þrátt fyrir að vegleg fundarlaun væru í boði bar leitin ekki árangur.

Börnin, Ember 9 ára, Maverick 10 ára og Jayda 12 ára, eru sögð hafa fundist heil á húfi á tjaldsvæði skammt frá.

Í frétt BBC er vísað í yfirlýsingu sem móðir barnanna, Cat, sendi til RNZ-fréttastofunnar. Segir hún að henni sé mjög létt yfir því að börnin séu fundin heil á húfi en miður sín vegna lögregluþjónsins sem nú berst fyrir lífi sínu.

Talið er að Tom og börnin hafi dvalið í óbyggðum Nýja-Sjálands síðastliðin fjögur ár en ekki hefur verið útilokað að hann hafi notið einhvers konar aðstoðar. Hann var mjög vanur útivistarmaður og hafði áður farið með börn sín út í óbyggðir í nokkrar vikur í senn án þess að láta nokkurn vita.

