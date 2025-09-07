fbpx
Sunnudagur 07.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Sjálfsskaði, svik og sjúkt klám – Hryllingssaga bresks læknis

Pressan
Sunnudaginn 7. september 2025 13:30

Neil Hopper.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Breskur skurðlæknir sem var heltekin af aflimunum hefur verið dæmdur í tveggja og hálfs árs fangelsi fyrir fjársvik og vörslu á klámi sem verður varla lýst öðruvísi en sjúklegu.

Læknirinn sem um ræðir heitir Neil Hopper og er 49 ára. Á ferli sínum sem skurðlæknir framkvæmdi hann hundruð aflimana í læknisfræðilegum tilgangi.

Árið 2019 brá Neil á það ráð að setja fótleggi sína fyrir neðan hné í þurrís. Saksóknarar sögðu að þetta hefði hann gert vegna kynferðislegrar þráhyggju sinnar á aflimunum.

Eftir að læknar fjarlægðu fótleggi hans sveik hann háar fjárhæðir út tryggingafélagi sínu, hátt í hundrað milljónir króna, en hann sagði að blóðeitrun hefði orðið til þess að fjarlægja þurfti fótleggina.

Í fréttum breskra fjölmiðla, BBC og Telegraph þar á meðal, kemur fram að upp hafi komist um málið við rannsókn lögreglu á Norðmanninum Marius Gustavsson. Gustavsson þessi komst í fréttirnar árið 2023 þegar greint var frá handtöku hans en hann var forsprakki hóps sem stundaði það að taka upp myndbönd af aflimunum og geldingum og selja þau svo í gegnum netið.

Hopper er sagður hafa leitað ráða hjá Gustavsson í gegnum netið og sagt við hann að hann gæti ekki beðið eftir því að verða fótleggjalaus. Hopper keypti myndbönd í gegnum síðu Gustavsson og fundust þau í fórum hans þegar lögregla gerði húsleit hjá honum.

Hopper starfaði á sjúkrahúsum í Cornwall frá 2023 þar til hann var settur í leyfi í mars 2023, stuttu eftir að hann var handtekinn. Hann hefur verið sviptur læknaleyfi sínu en fyrir dómi kom fram að hann standi frammi fyrir skilnaði og húsnæðismissi.

Bresk heilbrigðisyfirvöld segja að ekkert bendi til þess að sjúklingar hans hafi verið í hættu, en sumir af fyrrverandi sjúklingum hans hafa leitað lögfræðiráðgjafar vegna gruns um að þeir hafi gengist undir óþarfar aðgerðir.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Sjálfsskaði, svik og sjúkt klám – Hryllingssaga bresks læknis
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Lík níu ára stúlku fannst í poka við árbakka – Fósturmóðirin ákærð fyrir morð
Pressan
Í gær
Helgaði líf sitt Grænlandsjökli en hvarf svo í iður hans
Pressan
Í gær
Maður drukknaði í hótelsundlaug á Tenerife
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fjölskyldudrama breyttist í martröð: Tengdamóðirin grét og skalf þegar örlög hennar réðust
Pressan
Fyrir 2 dögum
Harmleikurinn í Lissabon: Þjóðverji sem var talinn hafa dáið fannst á lífi
Pressan
Fyrir 2 dögum
Tóku eftir óvenjulegu athæfi lífvarða einræðisherrans eftir að hann yfirgaf herbergið
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þriggja barna móðir fór út að skokka – Það endaði ekki vel

Mest lesið

Láta drauminn rætast og kaupa hús á Ítalíu
Hélt að sonurinn hefði fæðst andvana: 42 árum síðar fékk hún tölvupóst sem breytti öllu
Kynntist karlmanni frá Kenía eftir að hafa uppgötvað svik eiginmannsins
Hendur og fætur hafa ekkert að segja um typpastærð – En þessi líkamshluti gerir það
„Ofstopafull umræða í síðustu viku var ekki gagnleg fyrir íslenskt samfélag“

Nýlegt

Geirfinnsmálið: Haukur sakar Soffíu um lygar – „Valtýr var mjög vandaður og ábyggilegur embættismaður“
„Ég píndi krakkana mína til að lesa Laxness“
Steffý Þórólfs: Hafði áhyggjur að áreitið myndi hafa áhrif á ófæddan soninn
Sauð upp úr í Bítinu – „Þú þaggar ekki í okkur Dagur, svona er Dagur, þaggar, þú þaggar ekki í okkur Dagur!“
Systur keppa í Ungfrú Ísland Teen – „Við horfum á þetta sem frábært tækifæri fyrir okkur báðar“
Fréttamaður RÚV varð fyrir barðinu á bellibrögðum Garðbæinga – „Við skildum ekkert í þessu“
Láta drauminn rætast og kaupa hús á Ítalíu
Hélt að sonurinn hefði fæðst andvana: 42 árum síðar fékk hún tölvupóst sem breytti öllu
Kynntist karlmanni frá Kenía eftir að hafa uppgötvað svik eiginmannsins
Pressan
Fyrir 3 dögum
Aukaleikari úr Jaws græðir á tá og fingri á myndinni – „Þetta er súrrealískt“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Saksóknarar fagna stóráfanga í máli Gilgo Beach morðingjans – DNA-sönnunargögn dæmd gild

Saksóknarar fagna stóráfanga í máli Gilgo Beach morðingjans – DNA-sönnunargögn dæmd gild
Pressan
Fyrir 4 dögum
Giuliani: „Versti sársauki sem ég hef á ævi minni fundið“
Pressan
Fyrir 4 dögum
11 ára drengur skotinn til bana eftir dyraat – Lögregla varpar frekara ljósi á málið
Pressan
Fyrir 4 dögum

Fjölskyldan lifði sannkölluðu glamúrlífi en endalokin voru skelfileg

Fjölskyldan lifði sannkölluðu glamúrlífi en endalokin voru skelfileg
Pressan
Fyrir 5 dögum

Maki minn og ég deilum þyngdarstjórnunarlyfseðli til að spara – „Við skiptumst á að sprauta okkur”

Maki minn og ég deilum þyngdarstjórnunarlyfseðli til að spara – „Við skiptumst á að sprauta okkur”
Pressan
Fyrir 5 dögum
Lögreglustjóri sem varð innblástur Hollywood-myndar tók skuggalegt leyndarmál með sér í gröfina
Pressan
Fyrir 5 dögum

Ellefu ára drengur skotinn til bana eftir að hafa gert dyraat með vinum sínum

Ellefu ára drengur skotinn til bana eftir að hafa gert dyraat með vinum sínum
Pressan
Fyrir 6 dögum
„Hataðasti” maðurinn á Internetinu rýfur þögnina
Pressan
Fyrir 6 dögum
Þriggja ára breskum dreng var rænt á Costa del Sol – Leitað að drengnum og móður hans
Pressan
Fyrir 6 dögum

Hataðasti maðurinn á netinu þessa dagana er milljónamæringur frá Póllandi – Sjáðu ástæðuna

Hataðasti maðurinn á netinu þessa dagana er milljónamæringur frá Póllandi – Sjáðu ástæðuna
Pressan
Fyrir 6 dögum

Þessi fjöldi rekkjunauta gerir þig aðlaðandi í augum annarra

Þessi fjöldi rekkjunauta gerir þig aðlaðandi í augum annarra
Pressan
Fyrir 6 dögum
Fluttu saman á nýja heimilið og eiginmaðurinn gerði þetta við aukalykilinn – „Þetta er stjórnsemi“
Pressan
Fyrir 6 dögum
Kennarinn sá hvað litli drengurinn var með í skólatöskunni – Hringdi í móður hans
Pressan
Fyrir 6 dögum

Geimfarar í langferðum munu hugsanlega þurfa að borða frekar ógeðfelldan mat

Geimfarar í langferðum munu hugsanlega þurfa að borða frekar ógeðfelldan mat
Pressan
Fyrir 6 dögum
Tengsl á milli margra sjúkdóma og skjátíma barna og ungmenna
Pressan
Fyrir 1 viku
Tannkrem gert úr hári þykir byltingarkennt
Pressan
Fyrir 1 viku
Starfaði sem ritari hjá sama fyrirtækinu í 67 ár – Sagði engum frá leyndarmáli sínu
Pressan
Fyrir 1 viku

Við hreyfum okkur meira ef við erum með skrefateljara

Við hreyfum okkur meira ef við erum með skrefateljara
Pressan
Fyrir 1 viku

„Bjargaðu mér úr þessu helvíti og ég skal segja frá öllu“

„Bjargaðu mér úr þessu helvíti og ég skal segja frá öllu“
Pressan
Fyrir 1 viku
Gerðu ógeðfellda tilraun til að fá bætur frá skyndibitastað
Pressan
Fyrir 1 viku

Ef það eru silfurskottur í húsinu þínu, þá skaltu lesa þetta

Ef það eru silfurskottur í húsinu þínu, þá skaltu lesa þetta
Pressan
Fyrir 1 viku
Rússneska byltingin – Merkur pólitískur atburður
Pressan
Fyrir 1 viku
Þess vegna á ekki að vera í stuttermabol þegar ferðast er með flugvél
Pressan
Fyrir 1 viku

Kaffi og kanill – Svínvirkar gegn geitungum

Kaffi og kanill – Svínvirkar gegn geitungum
Pressan
Fyrir 1 viku

Hún horfði á andlit nýfædda drengsins og sá að eitthvað var að – Níu mánuðum síðar kom sannleikurinn í ljós

Hún horfði á andlit nýfædda drengsins og sá að eitthvað var að – Níu mánuðum síðar kom sannleikurinn í ljós
Pressan
Fyrir 1 viku
Heyrði tónlist sem enginn annar heyrði – Læknum brá mjög þegar þeir fundu orsökina
Pressan
Fyrir 1 viku
Amman á 25 ára fangelsi yfir höfði sér – Kennir Ozempic um stjórnlausa hegðun