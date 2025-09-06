fbpx
Laugardagur 06.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Lík níu ára stúlku fannst í poka við árbakka – Fósturmóðirin ákærð fyrir morð

Pressan
Laugardaginn 6. september 2025 20:00

Renesmay Eutsey. Mynd: Lögreglan í Pennsylvaníu-ríki.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Fyrir skömmu síðan var lýst eftir 9 ára gamalli stúlku sem hafði horfið frá fósturheimili sínu í Fayette sýslu í Pennsylvaníu í Bandaríkjunum.

Í kjölfar vitnisburðar sjö ára gamallar systur stúlkunnar fannst lík hennar í poka við árbakka. Líkið bar merki vannæringar og misþyrminga.

Hún hét Renesmay Eutsey. Fósturmóðir hennar, hin 31 árs gamla Courtney Eutsey, hefur verið ákærð fyrir morð. Konan hafði tekið Renesmay og þrjú yngri systkini hennar í fóstur en hún er blóðskyld börnunum.

Líkið af litlu stúlkunni fannst síðastliðinn miðvikudag. Lögreglumenn voru þá að yfirheyra heimilisfólk vegna hvarfs stúlkunnar og voru í þann veginn að fara fram á húsleitarheimild þegar sjö ára systir stúlkunnar gaf sig á tal við lögreglumann og baðst afsökunar á því að hafa sagt ósatt áður. „Ég mun aldrei sjá systur mína aftur því hún er á himnum,“ sagði barnið.

Hún lýsti því síðan hvernig hún hafði séð systur sinni misþyrmt og lík hennar síðan sett ofan í poka. Sagði hún að varir hennar hefðu verið hvítar og hún hefði virst sofandi.

Fósturmóðirin, Kourtney Eutsey, sagði við lögreglumenn að Renesmay litla hefði kafnað þegar hún kastaði upp. Hún hefði ekki haft samband við lögreglu heldur losað sig við líkið þar sem hún hefði verið hrædd vegna þess að stúlkan var horuð og hún hefði brennt sig í baði fyrir stuttu.

Önnur kona aðstoðaði Kourtney við að koma líkinu fyrir og hefur hún líka verið ákærð. Nánar má lesa um málið á vef CBS News, hér og hér.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Lík níu ára stúlku fannst í poka við árbakka – Fósturmóðirin ákærð fyrir morð
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Helgaði líf sitt Grænlandsjökli en hvarf svo í iður hans
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Maður drukknaði í hótelsundlaug á Tenerife
Pressan
Í gær
Fjölskyldudrama breyttist í martröð: Tengdamóðirin grét og skalf þegar örlög hennar réðust
Pressan
Í gær
Harmleikurinn í Lissabon: Þjóðverji sem var talinn hafa dáið fannst á lífi
Pressan
Í gær
Tóku eftir óvenjulegu athæfi lífvarða einræðisherrans eftir að hann yfirgaf herbergið
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þriggja barna móðir fór út að skokka – Það endaði ekki vel
Pressan
Fyrir 2 dögum
Handtekin og ákærð fyrir að hafa dansað í flugvélarganginum

Mest lesið

Maður drukknaði í hótelsundlaug á Tenerife
Geirfinnsmálið: Haukur sakar Soffíu um lygar – „Valtýr var mjög vandaður og ábyggilegur embættismaður“
Allt á suðupunkti eftir niðurlæginguna á Íslandi – „Af hverju ætti ég að hætta?“
Hver er staðan á Alberti?
Fjölskyldudrama breyttist í martröð: Tengdamóðirin grét og skalf þegar örlög hennar réðust

Nýlegt

„Ég píndi krakkana mína til að lesa Laxness“
Steffý Þórólfs: Hafði áhyggjur að áreitið myndi hafa áhrif á ófæddan soninn
Sauð upp úr í Bítinu – „Þú þaggar ekki í okkur Dagur, svona er Dagur, þaggar, þú þaggar ekki í okkur Dagur!“
Ragnhildur með neglu í umræðu vikunnar – „Gagnkynhneigða tussan þín, af hverju ertu hérna“
Vara við innrás smitberandi kakkalakka á Kanaríeyjum
Hjalti Úrsus heitir fundarlaunum vegna stolinnar kerru
Þjóð gegn þjóðarmorði: Fjöldafundir fyrir Palestínu um allt land í dag
Umferðarslys í Kömbunum – Kona flutt á bráðamóttöku
Geirfinnsmálið: Haukur sakar Soffíu um lygar – „Valtýr var mjög vandaður og ábyggilegur embættismaður“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Saksóknarar fagna stóráfanga í máli Gilgo Beach morðingjans – DNA-sönnunargögn dæmd gild
Pressan
Fyrir 3 dögum

Giuliani: „Versti sársauki sem ég hef á ævi minni fundið“

Giuliani: „Versti sársauki sem ég hef á ævi minni fundið“
Pressan
Fyrir 3 dögum
11 ára drengur skotinn til bana eftir dyraat – Lögregla varpar frekara ljósi á málið
Pressan
Fyrir 3 dögum
Fjölskyldan lifði sannkölluðu glamúrlífi en endalokin voru skelfileg
Pressan
Fyrir 4 dögum

Maki minn og ég deilum þyngdarstjórnunarlyfseðli til að spara – „Við skiptumst á að sprauta okkur”

Maki minn og ég deilum þyngdarstjórnunarlyfseðli til að spara – „Við skiptumst á að sprauta okkur”
Pressan
Fyrir 4 dögum

Lögreglustjóri sem varð innblástur Hollywood-myndar tók skuggalegt leyndarmál með sér í gröfina

Lögreglustjóri sem varð innblástur Hollywood-myndar tók skuggalegt leyndarmál með sér í gröfina
Pressan
Fyrir 5 dögum
Ellefu ára drengur skotinn til bana eftir að hafa gert dyraat með vinum sínum
Pressan
Fyrir 5 dögum

„Hataðasti” maðurinn á Internetinu rýfur þögnina

„Hataðasti” maðurinn á Internetinu rýfur þögnina
Pressan
Fyrir 5 dögum
Þriggja ára breskum dreng var rænt á Costa del Sol – Leitað að drengnum og móður hans
Pressan
Fyrir 5 dögum
Hataðasti maðurinn á netinu þessa dagana er milljónamæringur frá Póllandi – Sjáðu ástæðuna
Pressan
Fyrir 5 dögum

Þessi fjöldi rekkjunauta gerir þig aðlaðandi í augum annarra

Þessi fjöldi rekkjunauta gerir þig aðlaðandi í augum annarra
Pressan
Fyrir 5 dögum

Fluttu saman á nýja heimilið og eiginmaðurinn gerði þetta við aukalykilinn – „Þetta er stjórnsemi“

Fluttu saman á nýja heimilið og eiginmaðurinn gerði þetta við aukalykilinn – „Þetta er stjórnsemi“
Pressan
Fyrir 5 dögum
Kennarinn sá hvað litli drengurinn var með í skólatöskunni – Hringdi í móður hans
Pressan
Fyrir 6 dögum
Geimfarar í langferðum munu hugsanlega þurfa að borða frekar ógeðfelldan mat
Pressan
Fyrir 6 dögum

Tengsl á milli margra sjúkdóma og skjátíma barna og ungmenna

Tengsl á milli margra sjúkdóma og skjátíma barna og ungmenna
Pressan
Fyrir 6 dögum
Tannkrem gert úr hári þykir byltingarkennt
Pressan
Fyrir 6 dögum
Starfaði sem ritari hjá sama fyrirtækinu í 67 ár – Sagði engum frá leyndarmáli sínu
Pressan
Fyrir 6 dögum
Við hreyfum okkur meira ef við erum með skrefateljara
Pressan
Fyrir 6 dögum

„Bjargaðu mér úr þessu helvíti og ég skal segja frá öllu“

„Bjargaðu mér úr þessu helvíti og ég skal segja frá öllu“
Pressan
Fyrir 6 dögum

Gerðu ógeðfellda tilraun til að fá bætur frá skyndibitastað

Gerðu ógeðfellda tilraun til að fá bætur frá skyndibitastað
Pressan
Fyrir 6 dögum
Ef það eru silfurskottur í húsinu þínu, þá skaltu lesa þetta
Pressan
Fyrir 1 viku

Rússneska byltingin – Merkur pólitískur atburður

Rússneska byltingin – Merkur pólitískur atburður
Pressan
Fyrir 1 viku
Þess vegna á ekki að vera í stuttermabol þegar ferðast er með flugvél
Pressan
Fyrir 1 viku
Kaffi og kanill – Svínvirkar gegn geitungum
Pressan
Fyrir 1 viku

Hún horfði á andlit nýfædda drengsins og sá að eitthvað var að – Níu mánuðum síðar kom sannleikurinn í ljós

Hún horfði á andlit nýfædda drengsins og sá að eitthvað var að – Níu mánuðum síðar kom sannleikurinn í ljós
Pressan
Fyrir 1 viku

Heyrði tónlist sem enginn annar heyrði – Læknum brá mjög þegar þeir fundu orsökina

Heyrði tónlist sem enginn annar heyrði – Læknum brá mjög þegar þeir fundu orsökina
Pressan
Fyrir 1 viku
Amman á 25 ára fangelsi yfir höfði sér – Kennir Ozempic um stjórnlausa hegðun
Pressan
Fyrir 1 viku
Gríðarlegt áfall þegar hún frétti af því sem unnusti hennar gerði árið 2001 – Nú er dómur loks fallinn