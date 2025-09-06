fbpx
Laugardagur 06.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Helgaði líf sitt Grænlandsjökli en hvarf svo í iður hans

Pressan
Laugardaginn 6. september 2025 18:00

Konrad „Koni“ Steffen var einn af fremstu vísindamönnum heims í loftslagsmálum

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Konrad  Steffen var einn af fremstu vísindamönnum heims á sviði loftslagsmála. Hann helgaði líf sitt rannsóknum á Grænlandsjökli en árið 2020 hvarf hann á jöklinum og hefur ekki fundist síðan. Business Insider tók saman ítarlega umfjöllun um ævi og síðustu daga svissneska vísindamannsins sem vakti fyrstur athygli á því hvernig bráðnun Grænlandsjökuls ýtir undir hækkandi sjávarmál á heimsvísu.

Steffen, sem var 68 ára þegar hann hvarf, hafði starfað á jöklinum í áratugi og stofnaði þar rannsóknarstöðina Swiss Camp. Með útsjónarsömum aðferðum tókst honum að sýna fram á að ísinn væri að hopa og bráðna hraðar en áður hafði verið talið. Hann varð þannig einn áhrifamesti boðberi loftslagsvísinda og átti í nánum samskiptum við stjórnmálamenn á borð við Nancy Pelosi og Al Gore.

Hvarfið á jöklinum

Dagana fyrir hvarfið hafði orðið ljóst að jökullinn var orðinn stórhættulegur. Fjölmargar djúpar jökulsprungur höfðu myndast í kringum áðurnefndar búðir, sem staðsettar voru um 80 kílómetrum frá bænum Ilulissat á vesturströnd Grænlands. Þann 8. ágúst 2020 fór Steffen út til að sækja gögn úr veðurstöð en síðan hefur ekkert til hans spurst.

Umfangsmikil leit með þyrlum og björgunarsveitum bar engan árangur. Þrátt fyrir að engin viti með vissu hvað hafi gerst þá er helsta kenningin sú að Steffen hafi fallið í eina af sprungunum sem voru á þessum slóðum. Vísindamaðurinn sem elskaði Grænlandsjökul hvarf því í iður hans.

Arfleifð sem lifir

Fimm árum síðar er hans enn sárt saknað af fjölskyldu, nemendum og samstarfsmönnum. Sonur hans, Simon, sagði í viðtali við Business Insider að það skipti kannski ekki máli hvað nákvæmlega gerðist: „Hann hvarf vegna þess að jökullinn sjálfur hefur breyst algjörlega.“

Al Gore sagði við miðilinn að Steffen hefði verið „sendiherra aðgerða“ í baráttunni gegn loftslagsbreytingum.  „Við verðum að umbreyta þeirri örvæntingu sem loftslagskreppan kveikir innra með okkur í raunverulega aðgerðir,“ sagði Gore.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Rétt í þessu
Helgaði líf sitt Grænlandsjökli en hvarf svo í iður hans
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Lík níu ára stúlku fannst í poka við árbakka – Fósturmóðirin ákærð fyrir morð
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Maður drukknaði í hótelsundlaug á Tenerife
Pressan
Í gær
Fjölskyldudrama breyttist í martröð: Tengdamóðirin grét og skalf þegar örlög hennar réðust
Pressan
Í gær
Harmleikurinn í Lissabon: Þjóðverji sem var talinn hafa dáið fannst á lífi
Pressan
Í gær
Tóku eftir óvenjulegu athæfi lífvarða einræðisherrans eftir að hann yfirgaf herbergið
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þriggja barna móðir fór út að skokka – Það endaði ekki vel
Pressan
Fyrir 2 dögum
Handtekin og ákærð fyrir að hafa dansað í flugvélarganginum

Mest lesið

Maður drukknaði í hótelsundlaug á Tenerife
Geirfinnsmálið: Haukur sakar Soffíu um lygar – „Valtýr var mjög vandaður og ábyggilegur embættismaður“
Allt á suðupunkti eftir niðurlæginguna á Íslandi – „Af hverju ætti ég að hætta?“
Hver er staðan á Alberti?
Fjölskyldudrama breyttist í martröð: Tengdamóðirin grét og skalf þegar örlög hennar réðust

Nýlegt

„Ég píndi krakkana mína til að lesa Laxness“
Steffý Þórólfs: Hafði áhyggjur að áreitið myndi hafa áhrif á ófæddan soninn
Sauð upp úr í Bítinu – „Þú þaggar ekki í okkur Dagur, svona er Dagur, þaggar, þú þaggar ekki í okkur Dagur!“
Ragnhildur með neglu í umræðu vikunnar – „Gagnkynhneigða tussan þín, af hverju ertu hérna“
Vara við innrás smitberandi kakkalakka á Kanaríeyjum
Hjalti Úrsus heitir fundarlaunum vegna stolinnar kerru
Þjóð gegn þjóðarmorði: Fjöldafundir fyrir Palestínu um allt land í dag
Umferðarslys í Kömbunum – Kona flutt á bráðamóttöku
Geirfinnsmálið: Haukur sakar Soffíu um lygar – „Valtýr var mjög vandaður og ábyggilegur embættismaður“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Saksóknarar fagna stóráfanga í máli Gilgo Beach morðingjans – DNA-sönnunargögn dæmd gild
Pressan
Fyrir 3 dögum

Giuliani: „Versti sársauki sem ég hef á ævi minni fundið“

Giuliani: „Versti sársauki sem ég hef á ævi minni fundið“
Pressan
Fyrir 3 dögum
11 ára drengur skotinn til bana eftir dyraat – Lögregla varpar frekara ljósi á málið
Pressan
Fyrir 3 dögum
Fjölskyldan lifði sannkölluðu glamúrlífi en endalokin voru skelfileg
Pressan
Fyrir 4 dögum

Maki minn og ég deilum þyngdarstjórnunarlyfseðli til að spara – „Við skiptumst á að sprauta okkur”

Maki minn og ég deilum þyngdarstjórnunarlyfseðli til að spara – „Við skiptumst á að sprauta okkur”
Pressan
Fyrir 4 dögum

Lögreglustjóri sem varð innblástur Hollywood-myndar tók skuggalegt leyndarmál með sér í gröfina

Lögreglustjóri sem varð innblástur Hollywood-myndar tók skuggalegt leyndarmál með sér í gröfina
Pressan
Fyrir 5 dögum
Ellefu ára drengur skotinn til bana eftir að hafa gert dyraat með vinum sínum
Pressan
Fyrir 5 dögum

„Hataðasti” maðurinn á Internetinu rýfur þögnina

„Hataðasti” maðurinn á Internetinu rýfur þögnina
Pressan
Fyrir 5 dögum
Þriggja ára breskum dreng var rænt á Costa del Sol – Leitað að drengnum og móður hans
Pressan
Fyrir 5 dögum
Hataðasti maðurinn á netinu þessa dagana er milljónamæringur frá Póllandi – Sjáðu ástæðuna
Pressan
Fyrir 5 dögum

Þessi fjöldi rekkjunauta gerir þig aðlaðandi í augum annarra

Þessi fjöldi rekkjunauta gerir þig aðlaðandi í augum annarra
Pressan
Fyrir 5 dögum

Fluttu saman á nýja heimilið og eiginmaðurinn gerði þetta við aukalykilinn – „Þetta er stjórnsemi“

Fluttu saman á nýja heimilið og eiginmaðurinn gerði þetta við aukalykilinn – „Þetta er stjórnsemi“
Pressan
Fyrir 5 dögum
Kennarinn sá hvað litli drengurinn var með í skólatöskunni – Hringdi í móður hans
Pressan
Fyrir 6 dögum
Geimfarar í langferðum munu hugsanlega þurfa að borða frekar ógeðfelldan mat
Pressan
Fyrir 6 dögum

Tengsl á milli margra sjúkdóma og skjátíma barna og ungmenna

Tengsl á milli margra sjúkdóma og skjátíma barna og ungmenna
Pressan
Fyrir 6 dögum
Tannkrem gert úr hári þykir byltingarkennt
Pressan
Fyrir 6 dögum
Starfaði sem ritari hjá sama fyrirtækinu í 67 ár – Sagði engum frá leyndarmáli sínu
Pressan
Fyrir 6 dögum
Við hreyfum okkur meira ef við erum með skrefateljara
Pressan
Fyrir 6 dögum

„Bjargaðu mér úr þessu helvíti og ég skal segja frá öllu“

„Bjargaðu mér úr þessu helvíti og ég skal segja frá öllu“
Pressan
Fyrir 6 dögum

Gerðu ógeðfellda tilraun til að fá bætur frá skyndibitastað

Gerðu ógeðfellda tilraun til að fá bætur frá skyndibitastað
Pressan
Fyrir 6 dögum
Ef það eru silfurskottur í húsinu þínu, þá skaltu lesa þetta
Pressan
Fyrir 1 viku

Rússneska byltingin – Merkur pólitískur atburður

Rússneska byltingin – Merkur pólitískur atburður
Pressan
Fyrir 1 viku
Þess vegna á ekki að vera í stuttermabol þegar ferðast er með flugvél
Pressan
Fyrir 1 viku
Kaffi og kanill – Svínvirkar gegn geitungum
Pressan
Fyrir 1 viku

Hún horfði á andlit nýfædda drengsins og sá að eitthvað var að – Níu mánuðum síðar kom sannleikurinn í ljós

Hún horfði á andlit nýfædda drengsins og sá að eitthvað var að – Níu mánuðum síðar kom sannleikurinn í ljós
Pressan
Fyrir 1 viku

Heyrði tónlist sem enginn annar heyrði – Læknum brá mjög þegar þeir fundu orsökina

Heyrði tónlist sem enginn annar heyrði – Læknum brá mjög þegar þeir fundu orsökina
Pressan
Fyrir 1 viku
Amman á 25 ára fangelsi yfir höfði sér – Kennir Ozempic um stjórnlausa hegðun
Pressan
Fyrir 1 viku
Gríðarlegt áfall þegar hún frétti af því sem unnusti hennar gerði árið 2001 – Nú er dómur loks fallinn