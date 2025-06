Trump illa sáttur með gælunafnið sem framkvæmdastjóri NATO gaf honum – „Pabbi er kominn heim“

Donald Trump Bandaríkjaforseta var klárlega nokkuð skemmt þegar framkvæmdastjóri NATO, Mark Rutte, kallaði hann pabba, eða „daddy“, á dögunum.

Málið vakti svo mikla athygli að Rutte hefur nú komið því sérstaklega á framfæri að hann hafi ekki persónulega kallað forsetann pabba heldur hafi verið um myndlíkingu að ræða. Ummælin féllu þegar Rutte var að koma með myndlíkingu vegna átakanna í Mið-Austurlöndum. Hann líkti þar Íran og Ísrael við óþekka skólakrakka sem hafi svo fengið að heyra það frá „pabba“ sínum, Donald Trump, þegar forsetinn kom á vopnahlé.

Rutte gekk þó ekki áfallalaust að koma þessu með myndlíkinguna á framfæri við blaðamenn þegar hann útskýrði ummælin.

„Þetta pabba-dæmi, ég kallaði hann ekki pabba. Það sem ég sagði er að stundum, í Evrópu, heyri ég aðildarríki spyrja: „Hey Mark, munu Bandaríkin áfram standa með okkur?“ og ég sagði að það hljómaði svolítið eins og lítið barn sem spyr pabba sinn: „Hey, ætlarðu að vera áfram með okkur fjölskyldunni?“ svo í því samhengi sagði ég pabbi – það var ekki svo að ég hafi kallað Trump pabba.“

Trump hins vegar ELSKAR þetta nýja gælunafn. Hann var sjálfur spurður um nýja gælunafnið sem Rutte gaf honum og svaraði glaður: „Hann gerði þetta af mikilli hlýju: „Pabbi, þú ert pabbi minn,“ sagði Trump við blaðamenn á meðan utanríkisráðherra hans, Marco Rubio, flissaði.

Málinu er svo ekki lokið því Trump er svo hrifinn af því að vera kallaður pabbi að hann virðist ætla að nota það sem nýtt slagorð. Stjórnarráð Bandaríkjanna, Hvíta húsið, hefur birt nokkrar færslur á samfélagsmiðlum þar sem Trump er kallaður pabbi Bandaríkjanna.

„Ameríka er snúin aftur, pabbi er kominn heim.“

— The White House (@WhiteHouse) June 27, 2025

Hvíta húsið birti einnig myndband þar sem sýnt er frá ferðalagi Trump til Hollands þar sem hann mætti á leiðtogafund NATO. Þar má heyra sungið – Pabbi er kominn heim, hey, hey, hey pabbi.“

🎶 Daddy’s home… Hey, hey, hey, Daddy.

President Donald J. Trump attended the NATO Summit in The Hague, Netherlands. pic.twitter.com/asJb5FD2Ii

— The White House (@WhiteHouse) June 26, 2025