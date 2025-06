Bandarískir þingmenn forviða – Braut Trump stjórnarskrá Bandaríkjanna með árásunum á Íran?

Bandaríkin vörpuðu sprengjum á Íran í gærkvöldi. Árásin kom mörgum á óvart, einkum þar sem Donald Trump Bandaríkjaforseti hafði skömmu áður sagt að hann ætlaði að taka sér hálfan mánuð til að taka ákvörðun í málinu.

Árásin virðist hafa komið Bandaríkjaþingi á óvart en þingmenn beggja flokka, demókrata og repúblikana, hafa birt færslur þar sem þeir saka forsetann um að hafa brotið stjórnarskrá með því að fyrirskipa árásina án þess að hafa áður fengið samþykki þingsins.

Fulltrúadeildarþingmaðurinn Ro Khanna skrifaði á samfélagsmiðla: „Trump hefur ráðist gegn Íran án heimildar frá þinginu.“ Khanna, sem er demókrati, bætti við að nú væri nauðsynlegt að kalla þing saman svo hægt væri að kjósa um þingsályktunartillögu, sem Khanna hefur lagt fram ásamt þingmanni repúblikana, Thomas Massie, gegn þátttöku Bandaríkjanna í stríðum fyrir Mið-Austurlöndum.

Massie tekur undir með kollega sínum og birti færslu þar sem hann sagði: „Þetta er ekki í samræmi við stjórnarskrá.“

Fjöldi þingmanna hefur varað við þátttöku Bandaríkjanna í átökunum. Margir muna eftir stríðinu í Írak og kæra sig ekki um að láta söguna endurtaka sig í Íran.

Bernie Sanders, öldungardeildarþingmaður, frétti af árásinni á baráttufundi gegn auðvaldi. Hann upplýsti gesti um hvað hefði átt sér stað og tók fram að þetta væri gróft brot gegn stjórnarskrá Bandaríkjanna. „Eini aðilinn sem er bær til að senda þjóð okkar í stríð er Bandaríkjaþing. Forsetinn hefur engan rétt til þess.“

Öldungardeildarþingkonan Elizabeth Warren tekur í sama streng. „Sprengjuárás Donald Trump á Íran brýtur gegn stjórnarskrá. Aðeins þingið getur lýst yfir stríði – og öldungardeildarþingið þarf að koma saman og kjósa undir eins til að koma í veg fyrir annað endalaust stríð.“

I learned about Trump’s unconstitutional attack on Iran at a large rally in Tulsa, Oklahoma. Here is the response: pic.twitter.com/eziVpp3Y54

— Bernie Sanders (@BernieSanders) June 22, 2025