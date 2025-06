Sydney Sweeney er byrjuð að selja baðvatnið sitt

Stundum hugsar maður nú með sér að nú hljóti að vera komið að endamörkum þess hvernig svokallaðar stjörnur geta selt sig og ímynd sína. En einmitt þegar þetta rann í gegnum hugann síðast, þá dúkkaði Sydney Sweeney upp með „sápu“ sem er gerð úr baðvatninu hennar.

Það er óhætt að segja að þetta hafi vakið mikla athygli, sumum brá, aðrir hlógu og enn aðrir skildu hvorki upp né niður í þessu og engin furða því þetta hljómar eins og atriði úr grínþætti. En þetta er ekkert grín því „Sydney‘s Bathwater Bliss“ er komið í sölu.

Þetta hófst sem auglýsing fyrir Dr. Squatch, sem er sápumerki sem sérhæfir sig í náttúrulegum vörum fyrir karla. Fyrirtækið er þekkt fyrir að bæta oft góðum slatta af húmor í auglýsingarnar sínar.

Haustið 2024 lék Sydney Sweeney í auglýsingu fyrir fyrirtækið þar sem hún situr í sjóðheitu baði, sem gufan stígur upp úr, og horfir daðurslega inn í myndavélina og spyr: „Are you interested in my body… wash?“

Auglýsingin varð mjög vinsæl og aðdáendur byrjuðu fljótlega, bæði í gríni og alvöru, að spyrja hvort þeir gætu fengið eitthvað af baðvatninu hennar. Þessa hugmynd gripu einhverjir markaðssérfræðingar á lofti og tóku alvarlega.

Sápan „Sydney‘s Bathwater Bliss“ mun ekki herja á markaðinn um alla framtíð, því aðeins 5.000 eintök eru í boði og fyrir áhugasama íslenska kaupendur þá fylgir upprunavottorð með hverju eintaki.

Sydney skellti sér í bað og vatnið var síðan notað til að búa sápuna til. Ýmsum náttúrulegum efnum var blandað í það og segir Sweeney að þetta sé „náttúrulegur ilmur með dassi af persónuleika“.