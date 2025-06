Neyðarleg ummæli sem Trump og embættismenn hans eru hafðir að háði og spotti fyrir

Sumir styðja Donald Trump Bandaríkjaforseta, aðrir gera það ekki. Sumum finnst allt sem kemur frá ríkisstjórn forsetans vera snilld, öðrum þykir það hörmung. Þessi samantekt er fyrir þá sem falla í síðarnefndu hópana.

Trump er gjarnan gagnrýndur eða hæddur fyrir ummæli sem hann lætur falla á opinberum vettvangi, en embættismenn hans eru stundum lítið skárri. Hér eru þrjú nýleg tilvik þar sem ummæli ráðherra eða forsetans hafa vakið lukku og þórðargleði í netheimum.

Viðskiptaráðherra Bandaríkjanna, Howard Lutnick, sat fyrir svörum hjá fjárveitinganefnd fulltrúardeildar þingsins í byrjun mánaðar. Þar svaraði Lutnick fyrir tollastefnu forsetans og hélt því fram að hún myndi efla innlenda framleiðslu og kenna bandarískum fyrirtækjum að standa á eigin fótum. Þingkona demókrata, Madeleine Dean, spurði ráðherrann þá út í banana. „Bandaríkjamenn, svo það sé sagt, eeeeeelska banana. Við kaupum milljarða af þeim á hverju ári. Ég elska banana. Hvað með tolla á banana?“

Lutnick tók fram að tollarnir á ávexti myndu lenda á löndunum sem þeir koma frá, en þessir tollar væru almennt um 10 prósent. Dean benti á að þetta væri ekki rétt þar sem til dæmis Walmart hefði nú þegar hækkað verð á bönunum um 8 prósent. Lutnick hélt því þá fram að verðið myndi lækka með væntanlegum tollasamningum. Dean var þó ekki af baki dottin.

„En kostnaðurinn er að lenda á bandarískum neytendum núna sem og á fyrirtækjum með allri óvissunni. Herra ráðherra, ég trúi því að þú vitir betur. Ég trúi því að þú sjáir að viðskiptahalli er ekki eitthvað sem þarf að óttast. Ég trúi því að þú áttir þig á því að fyrirsjáanleiki og stöðugleiki er fyrirtækjum mikilvægur. Ég vildi að þú gætir komið hreint fram við þessa ríkisstjórn hvað það varðar.“

Þá sagði Lutnick: „Það er engin óvissa um það að ef þú byggir í Bandaríkjunum og framleiðir vöruna þína í Bandaríkjunum þá eru engir tollar.“

Dean lyfti þá á loft banana sem hún hélt á og sagði: „Við getum ekki byggt banana í Bandaríkjunum.“

Eitthvað er ræktað af bönunum í Bandaríkjunum en um 99 prósent af þeim bönunum sem Bandaríkjamenn neyta á ári hverju eru innfluttir.

Gjöf sem konungsfjölskyldan í Katar ætlar að gefa embætti bandaríkjaforseta hefur vakið mikla athygli, en um er að ræða lúxuseinkaþotu sem er lýst sem háloftahöll. Fjárveitinganefnd öldungadeildar Bandaríkjaþings bað varnarmálaráðherrann Pete Hegseth að upplýsa hvað það muni kosta að endurhanna vélina svo hún henti sem forsetavél.

Hegseth tók fram að hann gæti ekki upplýst um þennan kostnað. Þingmaðurinn Jack Reed spurði þá í forundran: „Hvers vegna ekki? Þetta er fjárveitinganefnd öldungadeildar Bandaríkjaþings. Við samþykkjum að veita það fé sem þú svo eyðir eftir að hafa fengið heimild frá nefndinni, og þú getur ekki sagt okkur hvað samningurinn kallar á mikinn kostnað?“

Aftur neitaði Hegseth að upplýsa um kostnaðinn. Reed spurði þá hvort búið væri að undirrita samning um þessa höfðinglegu gjöf. Hegseth sagði að það hefði ekki verið gert að honum vitandi. Reed sagðist hafa heyrt annað.

WATCH: Hegseth refuses to tell the senate how much the $400 MILLION plane Trump is getting from Qatar will cost taxpayers

11 June 2025