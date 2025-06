Listgjörningurinn sem fór algjörlega úr böndunum

Marina er fædd árið 1946 og hefur hún komið víða við á ferli sínum í listum. Auk þess að vera gjörningalistakona hefur hún fengist við skrif og kvikmyndagerð og hafa verk hennar oftar en ekki vakið athygli – en sennilega ekkert þó meira en Rhythm 0 í Napoli árið 1974.

Áður en gjörningurinn hófst hafði Marina komið 72 hlutum fyrir á borði inni í sýningarsalnum. Hún gaf sig algjörlega á vald áhorfenda og sagði þeim að þeir mættu nota þessa hluti á hana eins og þeim sýndist í sex klukkustundir, frá klukkan átta að kvöldi til klukkan tvö um nótt.

Marina sýndi engin svipbrigði þegar áhorfendur komu upp að henni og gerðu það sem þeim sýndist. Á skilti fyrir framan hana stóð að ábyrgðin yrði alltaf hennar, hvað sem áhorfendum dytti í hug að gera.

Á borðinu voru allskonar hlutir; blóm, súkkulaði, hnífur, dagblað, nál, fjöður, kerti, eldspítur, byssa, varalitur, naglar og skæri svo eitthvað sé nefnt.

Í upprifjun vefjarins History Defined á gjörningnum kemur fram að í fyrstu hafi gjörningurinn farið vel fram og áhorfendur sýnt listamanninum virðingu og tillitsemi. Einhverjir gengu upp að Marinu og kysstu hana á meðan aðrir gáfu henni súkkulaðiköku eða jafnvel blóm.

