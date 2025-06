Fyrst var það TACO – Nú er það FAFO og Trump er öskureiður

Það kemur fyrir að ákveðnir hlutir og manneskjur fái viðurnefni og að undanförnu hafa Donald Trump og pólitík hans fengið að kenna á þessu.

Hagfræðingar og sérfræðingar eru byrjaðir að búa til skammstafanir sem snúast um fjárfestingataktík og þá miklu óvissu sem hefur einkennt alþjóðlega fjármálamarkaði vegna ummæla og aðgerða Trump.

Fyrst var það TACO (Trump Always Chickens Out) sem fór á flug og var forsetanum vægast sagt ekki skemmt yfir því. Og nú er ný skammstöfun farin á flug – FAFO.

FAFO stendur fyrir Fuck Around and Find Out. Skammstöfunin er notuð til að lýsa miklum sveiflum á fjármálamörkuðum vegna ummæla og aðgerða Trump.

En hvorki Trump né hans fólk er sátt við þetta. „Þessar heimskulegu skammstafanir sýna hvernig lélegir greinendur hafa blekkt sjálfa sig með að gera grín að Trump og stefnumálum hans sem hafa nú þegar skilað miklum ávinning varðandi störf og verðbólgu, milljörðum í fjárfestingaskuldbindingum, sögulegum viðskiptasamningi við Bretland og vaxandi bjartsýni neytenda,“ skrifaði Kush Desai, talsmaður Hvíta hússins, þegar Reuters leitaði eftir viðbrögðum við nýju skammstöfuninni.