Þetta gerir karla góða í kynlífinu að mati kvenna

Gleymdu því sem þú hefur heyrt um stærðina, sjálfur af sixpack og einhverjar brellur úr 50 Shades. Ný rannsókn leiddi í ljós að það eru ekki þessi klassísku karlmanns-einkenni sem gera gæfumuninn á því hvort karlmaður er góður í rúminu.

Elite Daily gerði rannsókn meðal 100 kvenna, á aldrinum 19 til 50 ára, um hvað þeim finnst gera karla góða í rúminu.

Þetta sögðu konurnar að skipti máli og strákar, þið getið óhræddir lagt málbandið til hliðar!

Sjálfstraust en með eyru – 96% af konunum lögðu áherslu á að karlinn eigi að taka stjórnina en um leið vera opinn og móttækilegur fyrir óskum og merkjum. Þetta snýst um að stýra fjörinu án þess að gleyma að það eru fleiri þátttakendur. Góð blanda af frumkvæði og innlifun og gjarnan smá fjölbreytni. 86% sögðust vilja tilraunir með mismunandi stellingar og rytma. Það þarf að vera pláss fyrir blítt kynlíf og ákaft kynlíf.

Úthald og orka – Þetta snýst ekki um að líkjast líkamsræktartrölli, heldur um að geta haldið út í meira en fimm mínútur þegar kynlífið er hafið. 90% sögðu að orka og úthald skipti miklu máli. 33% nefndu að það skipti máli hversu hratt karlmaðurinn fær sáðlát svo lengi sem hann væri reiðubúinn til að halda áfram og tryggja að konan fengi líka sitt.

Að tala en ekki of gróflega – Það að tala dónalega (í kynferðislegu samhengi) er kúnst og að mati kvennanna má slíkt tal ekki verða of gróft. 53% sögðu mikilvægt að ekki sé farið yfir strikið í þessu samhengi en 74% sögðu að einfaldar setningar virki oft best. Það þarf sem sagt ekki að skrifa handrit að klámmynd. Stundum dugir bara að segja „þú ert svo flott“.

Gamli góði forleikurinn – 86% sögðu að forleikurinn sé afgerandi fyrir gott kynlíf. 90% sögðu að hann þurfi ekki að vera háþróaður, koss hér og hönd þar, smá þreifingar og að byggja upp spennu. Það skiptir sköpum. Strákar, ef þið sleppið forleiknum, þá eigið þið á hættu að missa stig strax í byrjun.

Munngælur eru ekki bara til skrauts – 82% sögðu að karlar, sem stunda ekki munngælur, komi sér fyrir neðarlega á stigalistanum. Þetta snýst ekki bara um jafnrétti, skortur á munngælum getur gert sumar konur fráhverfar karlinum. Strákar, ef þið væntið þess að fá munngælur en bjóðið ekki upp á slíkt sjálfir, þá eruð þið á góðri leið út úr svefnherberginu.

Skilningur á fullnægingu kvenna – 73% kvennanna sögðust óska þess að karlarnir reyni virkilega að skilja hvenær og hvernig kona fær fullnægingu. 89% töldu að það sé mikilvægt að geta tekið því þegar konan fær ekki fullnægingu. Það mikilvægasta sé að lesa rétt í stöðuna og ekki gera þetta að samkeppni.

Smávegis harka að fengnu samþykki – 75% sögðust vera til í smávegis hörku í rúminu en tóku einnig fram að það megi ekki gera nema að fengnu samþykki og að það verði að virða mörk fólks í þessu.

Umhyggja eftir á – Þegar svitinn er þornaður og púlsinn búinn að fara svolítið niður, kemur sá punktur sem margir gleyma – eftirleikurinn. Hjá sumum er það að tala saman, hjá öðrum er það að faðmast. En óháð hvað það er, þá skiptir þetta máli.

Samskipti – 84% sögðu að það mikilvægasta sé að karlinn geti hlustað, bæði á meðan á kynlífinu stendur og að því loknu. Þetta snýst ekki bara um það sem er sagt, heldur einnig að skilja líkamstjáninguna, stemmninguna og orkuna. Gott kynlíf snýst einnig um að sýna athygli, ekki bara að vera á fullu.