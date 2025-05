Vísindamaður með stórtíðindi – Það eru til skjöl sem sanna að geimverur hafa drepið fólk

Ímyndaðu þér að þú komist í samband við vitsmunaveru frá annarri plánetu og að þessi kynni leiði ekki aðeins til þess að þú hafir frá einhverju merkilegu að segja við matarborðið, heldur að þú endir hugsanlega á sjúkrahúsi, eða deyir jafnvel.

Þetta er ekki plottið úr nýrri vísindaskáldsöguþáttaröð, heldur raunveruleikinn að sögn Jacques Vallee, sem er einn sá þekktasti og mest áberandi innan þess hóps sem hefur hvað mestan áhuga á geimverum. Hann telur að til séu skjöl sem sanni að fólk hafi látist eftir árásir geimvera.

En hver er Jacques Vallee?

Ef þú hefur séð kvikmyndina „Close Encounters of the Third Kind“, þá hefur þú séð skáldsögulega útgáfu af honum. Franski vísindamaðurinn í myndinni er byggður á ímynd Valle og störfum hans. Vallee var áður ráðgjafi hjá bandaríska flughernum varðandi rannsóknir á fljúgandi furðuhlutum. Hann er því ekki bara einhver samsæriskenningasmiður úti í bæ, sem situr með álhattinn á höfðinu og stýrir YouTube-rásinni sinni. Hann er stjarneðlisfræðingur, tölvuvísindamaður og rithöfundur og vann eins og áður sagði fyrir bandaríska flugherinn við það verkefni flughersins, sem líklegast er hjúpað mestum leyndarhjúp.

2008 stýrði hann háleynilegu verkefni sem heitir „Advanced Aerospace Weapon System Applications Program“ (AAWSAP). Opinberlega snerist það um háþróuð vopn en í raun var það yfirvarp fyrir ítarlegar rannsóknir á málum tengdum fljúgandi furðuhlutum.

Vallee segir að til séu „að minnsta kosti hálf tylft vel skjalsettra mála“ þar sem samskipti fólks við geimverur enduðu með dauðsföllum og hann segir að dauðsföllin hafi ekki verið slys.

George Knapp, blaðamaður og áhugamaður um fljúgandi furðuhluti, hefur skýrt frá því að AAWSAP-teymið hafi rannsakað fjölda mála, þar á meðal í Brasilíu, þar sem mörg hundruð manns þurftu læknisaðstoð eftir að árásir frá óþekktum fljúgandi hlutum. Þetta hljómar eins og eitthvað úr heimildarmynd á Netflix en þetta er niðurstaða rannsóknar sem bandaríska varnarmálaráðuneytið lét gera.

Hefur efasemdir

Vallee hefur lengi haft efasemdir um að fljúgandi furðuhlutir komi frá öðrum plánetum. Hann bendir á að þeir geti líka komið úr „öðrum heimum“, „öðrum víddum“, sem eru til samhliða alheiminum okkar.

Í síðustu bók sinni, „Forbidden Science 6: Scattered Castles“, segir Vallee að ef opinbera eigi sannleikann nægi ekki að segja bara „já, við trúum á þetta“. Hann bendir á að staðfesting á tilvist vitsmunavera frá öðrum plánetum eða víddum, kveiki stórar spurningar varðandi trúmál og hugmyndir okkar um tilvist okkar og alheimsins. Þetta séu spurningar sem trúarsamfélög og stjórnvöld séu ekki endilega í stakk búin til að takast á við.