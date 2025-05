Unglingur spurði þingmann hvers vegna Trump væri svona appelsínugulur – svarið hefur vakið athygli

Hópur unglinga mætti í skólaheimsókn í þinghús Bandaríkjanna og fengu þar að spyrja þingmann repúblikana, Brian Jack, spjörunum úr.

Einn nemandinn ákvað að nota tækifærið og spyrja um nokkuð sem margir hafa forvitnað sig á í gegnum árin. „Hvers vegna er Trump svona appelsínugulur?“

Þingmaðurinn bjóst greinilega ekki við þessari spurningu og kom nokkuð fát á hann.

„Ehh, sko, þú skilur , sko, þetta er hvernig þú sérð það. Ég sé það ekki þannig. Mér finnst hann bara vera með flotta sólbrúnku.“

Að sjálfsögðu hafa netverjar, þá þeir sem eru ekki hrifnir af Trump, skemmt sér konunglega yfir þessu atviki. Nemandanum hefur verið hrósað fyrir að hafa hreðjarnar í að spyrja og takast þannig að sannfæra marga um að unga kynslóðin eigi eftir að standa sig betur þegar hún er komin við völd. Eins megi alltaf gleðjast yfir hreinskilni barna, sem gjarnan vægir engum.

„Við ættum öll að vera að spyrja okkur hvers vegna Trump er svona appelsínugulur. Þessi einfalda spurning hefur kraft. Takið eftir því hvernig stuðningsmaður Trump rasaði þegar hann reyndi að svara. Spyrjum að þessu á hverjum degi. Hvers vegna? Því keisarinn er klæðalaus.“

This is how he responded 😜 pic.twitter.com/f5Wwnsl6s5

School kids as Republican Rep Brian Jack “Why is Trump so orange?”

En hvers vegna er forseti Bandaríkjanna svona appelsínugulur? Stuðningsmenn hans halda því fram að hann sé í raun ekkert appelsínugulur í raun og veru en ljósmyndarar leiki sér að lýsingu og myndvinnslu til að ýkja brúnkuna hans til að láta hann líta illa út.

Donald Trump isn’t orange, but corporate media lies and manipulates his image to make him appear that way every time. pic.twitter.com/afYJD4kkkK

— Timcast News (@TimcastNews) May 13, 2025