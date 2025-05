Frakkar vísa rússneskri falsfrétt um meint kókaín til föðurhúsanna – „Við verðum að vera á varðbergi“

Á föstudaginn hittust Emmanuel Macron forseti Frakklands, Keir Stamer forsætisráðherra Bretlands og Friedrich Merz kanslari Þýskalands. Fundurinn átti sér stað um borð í lest á leiðinni frá Póllandi til Úkraínu þar sem Evrópuleiðtogarnir ætluðu að funda með Volodymyr Zelensky Úkraínuforseta.

Þríeykið birti mynd af fundi sínum sem hefur vakið mikla athygli. Myndir sýna Macron brosa í átt að myndavélinni en svo virðist hann grípa eitthvað á borðinu fyrir framan sig og fela það undir hendi sinni. Rússneskir áróðurssmiðir voru fljótir að halda því fram að þarna hefði forsetinn verið að fela poka fullan af kókaíni.

„Það er poki af hvítu dufti á borðinu, Macron er fljótur að stinga því inn á sig. Merz felur skeiðina. Engin skýring var gefin á þessu,“ skrifaði einn á miðlinum X.

Stjórnvöld í Frakklandi voru fljót að svara fyrir málið og birtu fleiri myndir. Þar er augljóst að þarna var um munnþurrku úr pappír að ræða, en ekki fíkniefni.

„Þegar evrópsk samstaða verður óþægileg ganga misupplýsingar svo langt að mála einfalda munnþurrku upp sem fíkniefni,“ skrifaði embætti forsetans á X í gærkvöldi. „Þessum falsfréttum er dreift af óvinum Frakklands, bæði erlendis sem og innanlands. Við verðum að vera á varðbergi gagnvart blekkingum,“ hélt embættið áfram.

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.

This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr

— Élysée (@Elysee) May 11, 2025