Rifja upp leikfangaeign Barron Trump eftir umdeild ummæli Bandaríkjaforseta

Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur hálfviðurkennt undanfarið að blikur séu á lofti í efnahagi landsins vegna tollastríðs hans og að fólk gæti þurft að herða sultarólina. Hann gerir það þó með sínum einstaka hætti – með því að tilkynna fólki að það hefði gott af því að neyta aðeins minna.

Trump sagði í viðtali á sunnudaginn að bandarískar stúlkur gætu alveg þolað að eiga færri leikföng.

„Þær þurfa ekki þrjátíu dúkkur – þeim nægir að eiga þrjár. Þær þurfa ekki 250 blýanta – þeim nægir að eiga fimm,“ sagði forsetinn þegar hann ræddi um tollastríði við Kína. „Ég er í reynd að segja að við þurfum ekkert að vera að sóa peningum í viðskiptahalla við Kína vegna hluta sem við þurfum ekki, út af drasli.“

Þetta var reyndar ekki í fyrsta sinn sem Trump notaði dúkkur til að gera lítið úr áhrifum tollanna en hann byrjaði með dúkkurökin í apríl fljótlega eftir að hann setti allt á hliðina með ofurtollum, sem hann hefur nú að miklu leyti frestað nema hvað Kína varðar. Trump vill sem sagt meina að Bandaríkjamenn séu einkum að versla ódýrar dúkkur frá Kína og þoli vel að draga úr slíkum viðskiptum.

Þessi orð Trumps urðu til þess að fjölmiðlar hafa nú grafið upp myndir og fréttir um yngsta son forsetans, Barron. Sem barn átti hann meðal annars:

Gylltan barnavagn Risastóra tuskubrúðu frá Barbara Walters Leikfangarafbíl úr smiðju bílaframleiðandans Mercedez-Benz með einkanúmeri. Risastórt tuskuljón og tuskutígrisdýr Armbandsúr úr gulli Flugfreyjutösku frá Louis Vuitton Sérsaumuð jakkaföt Heila hæð í þakíbúð foreldra sinna sem var full af leikföngum.



Has anyone warned Baron he can only have two giant dolls this year?? pic.twitter.com/ZBsGGx7h1S — Rachel Bitecofer 🗽🦆 (@RachelBitecofer) May 7, 2025

Remember back when a baby could have more than two dolls? Oh, that was 2010. Who was President then? 🤡 “Notably, the Manhattan Trump Tower has an entire floor for Barron’s toys, and the viral pictures are taken from a video of a penthouse tour from 2010.” https://t.co/pfmVvAssD7 — Josh Klenert (@JoshKlenert) May 7, 2025

Donald Trump:

Having too many dolls is excessive. Also Trump: pic.twitter.com/9ic0iwC6zo — The Mighty Quinn (@Actsout) May 4, 2025

The Trump administration really likes talking about taking dolls from kids. Here is Bessent doing it again. If your grand vision of ‘economic progress’ is a five-year-old swapping 30 dolls for two while billionaires buy their third yacht, you’re not building prosperity, you’re… pic.twitter.com/uv71aoIFIk — Ed Krassenstein (@EdKrassen) May 6, 2025

Your Family: 3 dolls and 5 pencils Trump’s Family: $2.9 billion Any questions?https://t.co/KICLdp6Aau — Andrew Weinstein (@Weinsteinlaw) May 7, 2025

Trump thinks he should have more houses than your kid has dolls. pic.twitter.com/Lz2wFc7or0 — Go to Bluesky to save your brain — L O L G O P (@LOLGOP) May 5, 2025

“I’m just saying [children] don’t need to have 30 dolls, they can have 3, they don’t need to have 250 pencils, they can have 5.” – Trump. Well, I’m just saying assholes don’t need to have 30 billion dollars, they can have 3, they don’t need 250 pairs of shoes, they can have 5. — Lawrence R. Gelber (@GelberLaw) May 4, 2025