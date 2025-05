Trump er enn að hella sér yfir blaðamenn – jafnvel þá sem eru með honum í liði

Donald Trump Bandaríkjaforseti verður seint kallaður aðdáandi fjölmiðla, að minnsta kosti ekki þeirra sem dirfast að spyrja hann óþægilegra og jafnvel gagnrýnna spurninga.

Frá því að hann tók við embætti í janúar hefur ríkisstjórn hans reynt að útiloka fjölmiðla frá blaðamannafundum Hvíta hússins og skipta þeim út fyrir hægri sinnaða áhrifavalda og hlaðvarpsstjórnendur. Eins hefur forsetinn ekki veigrað sér við því að láta blaðamenn, sem spyrja hann spurninga sem hann vill ekki svara eða rengja það sem hann segir, heyra það.

Á síðustu dögum hefur forsetinn ítrekað misst sig á eða vegna blaðamanna. Á sunnudaginn lét hann blaðamann Wall Street Journal heyra það. Blaðamaðurinn hafði spurt um viðræður Trump við Vladimir Pútín Rússlandsforseta og tilraunir til að stilla til friðar milli Rússlands og Úkraínu.

Trump spurði þá á móti hvaða miðli blaðamaðurinn kæmi frá og fékk þá svarið að viðkomandi væri frá The Wall Street Journal.

„Það hélt ég líka. Drengur, þitt fólk kemur svo illa fram við okkur. Wall Street Journal er farið til fjandans. Rotinn miðill. Heyrirðu hvað ég sagði? Rotinn blaðasnepill.“

Hann bauð svo blaðamanninum að bera upp spurningu en neitaði svo jafnharðan að svara.

„Ég svara ekki Wall Street Journal því það væri sóun á tíma mínum. Það eru viðræður í gangi en ég vil ekki ræða það við Wall Street Journal. Wall Street Journal er Kínasinnaður miðill og slæmur fyrir þjóðina okkar.“

Að því sögðu sneri Trump sér að næsta blaðamanni.

Trump: Who you with?

Reporter: Wall Street Journal

Trump: Wall Street Journal has truly gone to hell. Rotten newspaper. You hear me, what I said… It’s a rotten newspaper.. pic.twitter.com/w81IMLJFah

— Acyn (@Acyn) May 5, 2025