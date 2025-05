Andvaka Elon Musk hellti úr skálum reiði sinnar yfir Wall Street Journal

Auðkýfingurinn Elon Musk hefur sjaldan verið jafn umdeildur og hann er í dag. Þetta virðist hafa bitnað eitthvað á fyrirtæki hans, Teslu, en Wall Street Journal (WSJ) birti frétt í gær þar sem því var haldið fram að stjórn Tesla leitaði nú logandi ljósi að eftirmanni Musk sem gæti komið fyrirtækinu til vegs og virðingar á ný. Miðillinn hafði þetta eftir ónefndum heimildarmönnum.

Segja má að Musk hafi tekið þessari frétt vægast sagt illa. Á meðan flestir sváfu ákvað Elon Musk að hreinlega missa sig á samfélagsmiðli sínum X þar sem hann fékk útrás fyrir reiði sína með hástöfum.

„Það er STÓRFELLT BROT GEGN SIÐAREGLUM að Wall Street Journal hafi VÍSVITAND BIRT FALSKA GREIN og sleppt því að birta fyrst afdráttarlausa neitun frá stjórn Tesla.“

Og hann hélt áfram.

„WSJ grefur undan blaðamennsku“ og í annarri færslu sagði hann: „Það er ekki svo að allar fréttir WSJ séu rangar, en þær eru næstum allar andstyggilegar og villandi.“

It is an EXTREMELY BAD BREACH OF ETHICS that the @WSJ would publish a DELIBERATELY FALSE ARTICLE and fail to include an unequivocal denial beforehand by the Tesla board of directors! https://t.co/9xdypLGg3c

