Trump urraði reiðilega á blaðamann sem bar upp áleitna spurningu -„Þetta er ástæðan fyrir því að enginn horfir á ykkur lengur“

Donald Trump Bandaríkjaforseti hellti sér yfir blaðakonu CNN á mánudaginn eftir að hún bar upp spurningu um málefni Kilmar Abrego Garcia, sem fyrir mistök var brottvísað úr landi og sendur í fangelsi í El Salvador. Hæstiréttur Bandaríkjanna hefur úrskurðað að yfirvöldum beri að koma Garcia aftur heim, en ríkisstjórn Trump þverneitar að verða við því.

Blaðakonan, Kaitlan Collins, spurði hvers vegna ríkisstjórnin neitaði að fara eftir ákvörðun Hæstaréttar. „Þú sagðir sjálfur að ef hæstiréttur segði að ykkur bæri að sækja einhvern þá myndir þú verða við því,“ sagði Collins.

Trump varð ekki ánægður með spurninguna. Hann greip fram í fyrir blaðakonunni og sagðist ekkert þurfa að svara svona spurningu. „Hvers vegna segirðu ekki frekar: Það er dásamlegt að við séum að halda glæpamönnum frá landinu okkar?,“ sagði forsetinn pirraður og hélt áfram: „Þetta er ástæðan fyrir því að enginn horfir á ykkur lengur. Þið hafið engan trúverðugleika.“

Hæstiréttur var skýr í niðurstöðu sinni. Yfirvöldum bæri skylda til að koma því til leiðar að Garcia kæmist aftur heim til eiginkonu sinnar og barna, enda hefðu yfirvöld þegar viðurkennt að hann hafi verið sendur úr landi að tilefnislausu. Dómsmálaráðuneytið heldur því þó fram að Bandaríkin hafi engar valdheimildir í El Salvador og geti ekki skipað stjórnvöldum þar í landi að gera eitt né neitt. Forseti El Salvador, Nayib Bukele, segist ekki ætla að skipta sér af máli Garcia. „Hvernig get ég skilað honum til Bandaríkjanna? Á ég að smygla honum inn í landið? Auðvitað geri ég ekkert slíkt. Spurningin er galin. Við erum ekki hrifin af því að sleppa hryðjuverkamönnum úr haldi“

Collins: You said if The Supreme Court said if someone needed to be returned, you would abide by that

Trump: Why don’t you just say isn’t it wonderful that we’re keeping criminals out of our country? That’s why nobody watches you. pic.twitter.com/ti1z3pJiGW

— Acyn (@Acyn) April 14, 2025