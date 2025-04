Varaforseti Bandaríkjanna sagður hafa orðið sér til skammar með klaufaskap

Varaforseti Bandaríkjanna, JD Vance, er sagður hafa orðið sér til skammar með klaufaskap eftir neyðarlega uppákomu á mánudaginn.

Leikmönnum Ohio State Buckeyes, sem spila í háskóladeild ameríska fótboltans, hafði verið boðið í hátíðarmóttöku í forsetabústaðnum, Hvíta húsinu, eftir að hafa orðið bikarmeistarar í deild sinni.

JD Vance reyndi þar að lyfta verðlaunagripnum sem var gríðarlega stór og tæp 16 kíló að þyngd. Hann átti eitthvað erfitt með þyngslin þegar hann ætlaði að rétta bikarinn til baka og loks fór svo að botninn losnaði og varaforsetinn missti gripinn í jörðina.

Varaforsetinn reyndi að sá þessu upp í grín og sagði: „Ég vildi ekki að nokkur annar gæti fengið verðlaunagripinn á eftir Ohio State svo ég ákvað að brjóta hann.“

Netverjar ákváðu sömuleiðis að slá þessu upp í grín – en á kostnað varaforsetans.

„Hann er til skammar,“ skrifaði einn og annar tók undir: „JD Vance er algjört ingjaldsfífl. Hvílík skömm og þetta er maðurinn sem er næstur í röðinni að taka við embætti forseta.“

Aðrir hafa þó komið Vance til varna og bent á að gripurinn sé hannaður þannig að hægt sé að losa botninn af og svo festa hann aftur. Eins megi halda því fram að maðurinn sem var að taka við gripnum frá varaforsetanum hafi beitt of miklum krafti og óvart kippt toppnum af botninum.

Kannski var það versta við þetta allt saman að þetta var allt sýnt í beinni útsendingu.

Ohio State’s championship trophy breaks in two after JD Vance picks it up during White House celebration. pic.twitter.com/slr2NGMbwt

JD Vance can’t even lift a trophy correctly, let alone run a country. pic.twitter.com/Fi7BEkRskR

JD Vance trying hold up the trophy of The Ohio State championship football team didn’t go so well.

Looks like bro broke it and dropped it.

This guy is an embarrassment. pic.twitter.com/YqqzUuZ3IN

— Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) April 14, 2025