Ekkert lát á faraldrinum – Mjög slæm staða í einu af stóru ríkjunum

Í tuttugu ríkjum Bandaríkjanna hafa mislingar komið upp það sem af er ári. Í heildina hafa tæplega 500 tilfelli verið skráð og ekki er að sjá að faraldurinn sé að ná hámarki.

Þetta sýna nýjar tölur frá bandarísku smitsjúkdómastofnuninni CDC. Til samanburðar má nefna að 2024 voru 285 mislingatilfelli skráð í landinu.

CDC segir á heimasíðu sinni að líklega séu tilfellin fleiri en að gögn stofnunarinnar nái aðeins yfir staðfest smit.

Flestir hinna smituðu eru yngri en tuttugu ára. 97% hinna smituðu eru óbólusettir. Eitt prósent hafði fengið einn skammt af bóluefninu gegn mislingum og tvö prósent höfðu fengið tvo skammta af því.

14% hinna smituðu, um 70 manns, hafa þurft að leggjast inn á sjúkrahús.

The Guardian og CDC segja að staðan sé verst í Texas en þar hafa 400 smit verið skráð.

Robert F. Kennedy jr., heilbrigðisráðherra, er þekktur andstæðingur bólusetninga og hefur hann sagt að faraldur af þessu tagi sé ekki „óvanalegur“.

Hann var harðlega gagnrýndur fyrir þessi ummæli. Hann sagði síðan að verið væri að senda bóluefni til Texas en hann hefur einnig hvatt fólk til að nota óhefðbundnar aðferðir í baráttunni við mislinga, til dæmis að taka A-vítamín og budesonid stera, sýklalyfið clarithromycin og lýsi.

Læknar óttast að þessi ummæli hans geti valdið því að fleiri foreldrar láti hjá líða að láta bólusetja börnin sín. CNN skýrir frá þessu og segir að meðferð með A-vítamíni geti haft alvarlegar afleiðingar ef hún er ekki gerð undir eftirliti lækna.

The New York Times skýrði frá því fyrir helgi að mörg dæmi hafi komið upp um börn sem hafa orðið alvarlega veik eftir að hafa fengið allt of stóra skammta af A-vítamíni. Slíkt getur gert börn, sem eru smituð af mislingum, enn veikari að sögn blaðsins.