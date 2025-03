Spjótin beinast að þjóðaröryggisráðgjafanum eftir ævintýralegt klúður með hernaðarleyndarmál – „Mike Waltz er fokking ingjaldsfífl“

Frétt frá miðlinum Atlantic setti allt á hliðina í gær, en þar greindi ritstjóri miðilsins Jeffrey Goldberg frá því að honum hafi fyrir mistök verið bætt í háleynilegt hópspjall nokkurra æðstu ráðamanna Bandaríkjanna þar sem þeir skipulögðu árásir á Húta í Jemen. Samskiptin fóru fram í gegnum spjallforritið Signal.

Goldberg segist í fyrstu ekki hafa trúað því að þetta væri raunverulegt, þó að aðilar í spjallinu væru auðkenndir með nöfnum nokkurra æðstu embættismanna Bandaríkjanna, svo sem JD Vance Bandaríkjaforseti, Pete Hegseth varnarmálaráðherra og svo þjóðaröryggisráðgjafinn Mike Waltz. Það var sá síðastnefndi sem bætti Goldberg í spjallið. Goldberg fylgdist þó með spjallinu í forundran og þegar Hegseth greindi frá smáatriðum fyrirhugaðra árása fóru að renna á ritstjórann tvær grímur. Var þetta raunverulega að gerast? Hegseth nefndi nákvæmar stað- og tímasetningar og Goldberg lýsir því að hann hafi setið í bíl sínum einmitt þegar árásirnar áttu að hefjast og vaktað samfélags- og fréttamiðla til að komast að því í eitt skiptið fyrir öll hvort spjallið væri raunverulegt eða hvort þetta væru nettröll. Og viti menn! Fréttir fóru fljótlega að berast af árásum í Jemen, á þeim stöðum sem Hegseth hafði nefnt. Spjallið var raunverulegt og þarna höfðu verið rædd ríkisleyndarmál sem Goldberg vissi að ekki voru ætluð hans augum. Hann yfirgaf því spjallið, vitandi að hópurinn fengi meldingu um það. En samt hafði enginn samband.

Goldberg rekur sumt sem fór fram í spjallinu í frétt sinni en tekur fram að þar hafi margt annað komið fram sem væri saknæmt fyrir hann að fjalla um, enda hernaðarleyndarmál.

Trump kom af fjöllum

Málið hefur nú sett allt á hliðina og ekki þykir Donald Trump Bandaríkjaforseti hafa orðið sér til sóma þegar hann kom af fjöllum þegar blaðamenn báru þetta undir hann í gær. Það sama á við um Hegseth sem reyndi að þræta fyrir sannleiksgildi fréttarinnar þrátt fyrir að Hvíta húsið hefði þá þegar staðfest að allt liti út fyrir að Goldberg hefði verið bætt í spjallið fyrir mistök.

Trump sagði: „Ég veit ekkert um þetta. Ég er enginn aðdáandi Atlantic. Fyrir mér er þetta miðill sem er á leiðinni í þrot.“

BREAKING: In a stunning moment, Donald Trump admits that he has no idea what his own administration is up to, when asked about the major lapse in security when war plans were accidentally shared over Signal with a reporter. Make sure everyone sees this.pic.twitter.com/Jy4IKgT8EV — Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) March 24, 2025

BREAKING: When Pete Hegseth was just asked about the leaked signal texts, that the WHITE HOUSE CONFIRMED were leaked to the journalist, all he does is attack the journalist. This is a sign of a coward with no defense. SAD! pic.twitter.com/SuRrdGrdrH — Brian Krassenstein (@krassenstein) March 24, 2025

DailyMail greinir nú frá því að innan Hvíta hússins séu menn ekki lukkulegir með þjóðaröryggisráðgjafann, Mike Waltz. Heimildarmaður miðilsins Politico, sem starfar í Hvíta húsinu, sagði í skjóli nafnleyndar: „Allir í Hvíta húsinu geta verið sammála um eitt: Mike Waltz er fjandans ingjaldsfífl.“

Goldberg segir í samtali við MSNBC að þó það sé óheppilegt að Waltz hafi óvart boðið blaðamanni í spjallið þá geti þjóðaröryggisráðgjafinn þakkað sínu sæla að hafa ekki óvart boðið Húta í spjallið, eða rússneskum njósnara eða öðrum óvini Bandaríkjanna.

Einn embættismaður segir við Politico: „Það var ábyrgðarleysi að skoða ekki hverjir voru í spjallinu. Það er ábyrgðarleysi að hafa átt þetta samtal á Signal. Þú getur ekki haft svona ábyrgðarleysi sem þjóðaröryggisráðgjafi.“

Sumir embættismenn eru nú á því að Waltz þurfi að segja af sér til að hjálpa Trump að bjarga andliti í málinu, einkum þar sem Trump hefur farið mikinn um að í störf skuli aðeins ráða hæfasta fólkið frekar en að ráða inn á grundvelli fjölbreyttni, jafnréttis eða inngildingar.

Andstæðingar og fyrrum samherjar ná ekki upp í nef sér

Stjórnarandstaðan og jafnvel repbúlikanar sem hafa snúið baki við Trump hafa gagnrýnt málið harðlega og vilja meðal annars fá úr því skorið hvort lög hafi verið brotin.

Fyrrum forsetaframbjóðandi demókrata, Hillary Clinton, skrifaði á samfélagsmiðilinn X: „Ertu ekki að grínast í mér?“ en repúblikanar, þar með talið Trump, höfðu harðlega gagnrýnt hana fyrir að nota einkanetþjón fyrir opinber samskipti fremur en að notast við netþjón innanríksiráðuneytisins. Þar með hafi Clinton stefnt upplýsingaöryggi í hættu.

CNN put together a collection of clips of various Trump officials who were on the signal chat criticizing Hillary Clinton’s email server pic.twitter.com/JsgBkylILB — Acyn (@Acyn) March 25, 2025

Fyrrum þingmaðurinn Adam Kinzinger segir að ef einhver innan hersins yrði uppvís að öðru eins klúðri yrði sá hinn sami rekinn á staðnum og jafnvel handtekinn.

Any member of the military who did what they did on signal would be kicked out or arrested. pic.twitter.com/jIPj3998XT — Adam Kinzinger (Slava Ukraini) 🇺🇸🇺🇦🇮🇱 (@AdamKinzinger) March 25, 2025

Imagine the uproar if Lloyd Austin had been discussing war plans over Signal and inadvertently added a journalist. We’d be hearing calls for impeachment by now! The double standards are astounding. pic.twitter.com/JTibuUi0y9 — Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) March 24, 2025

NOTICE TO WHITE HOUSE STAFF: There is a room in the building and secure systems where you are supposed to have these discussions. SIGNAL ain’t it. Your recklessness put the lives of those pilots at risk. You got lucky! Time to reevaluate the way you are doing things. https://t.co/YqKr0SraWQ — Senator Mark Kelly (@SenMarkKelly) March 24, 2025

BREAKING: Senator Chuck Schumer just now: „This is one of the most stunning breaches of military intelligence I have read about in a very, very long time…It’s bad enough that a private citizen was added to this chain but it’s far worse that sensitive military information was… pic.twitter.com/5nhCFxJsKc — Ed Krassenstein (@EdKrassen) March 24, 2025

Today proved this Administration cannot handle national security secrets. They’re amateurs, and our country is less safe because of them. pic.twitter.com/O2tVK7Acu2 — Senator Ruben Gallego (@SenRubenGallego) March 25, 2025