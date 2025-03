Myndband af furðulegu háttarlagi Musk í matarboði hjá Trump vekur athygli – „Elon, hvað í fjandanum ertu að gera?“

Myndband af auðkýfingnum Elon Musk hefur vakið athygli í vikunni. Myndbandið var tekið í kvöldverðarboði Donald Trump Bandaríkjaforseta í Hvíta húsinu. Þar má sjá Musk leika sér með hnífapör.

Netverjum þykir myndbandið undarlegt fyrir þær sakir að þar sé auðkýfingurinn að haga sér eins og barn. Hann sé ekki að spjalla við aðra kvöldverðargesti heldur að leika sér með hnífapörin. Á einum tímapunkti má heyra manneskju, sem ekki sést í mynd, spyrja: Elon, hvað í fjandanum ertu að gera?

Orðið á bandarísku götunni er að auðkýfingurinn sé gjarnan undir áhrifum ketamíns. Netverjar telja líklegt að þetta hafi átt við um kvöldverðarboðið í Hvíta húsinu. Aðrir benda á að Elon Musk er sjálfgreindur með einhverfu og gæti þetta verið einkenni taugaröskunarinnar. Stuðningsmenn Musk segja þó ekkert athugavert við myndbandið. Þarna sé á ferðinni snillingur sem láti sér ekki leiðast.

A grown man, not engaged with anyone, sitting at dinner with the President of the United States, playing with the silverware is mind-boggling.

Most parents would be aghast if their child did this at home. We can only imagine how disconnected Elon Musk really might be. pic.twitter.com/AeYuhUJcnQ — Texas Democrats ⭐️Collin County (@CollinDems) March 23, 2025

I’m so glad we have adults leading our country. President Musk enjoyed dinner as his mother told him to finish his vegetables. pic.twitter.com/rWHJjlVx4t — Leona (@LeonaNawoichik) March 22, 2025

Elon Musk effortlessly balances a fork and spoon on one finger while dining with Trump. Peak genius and dinner entertainment 😂🍴 pic.twitter.com/1kypBcCVQT — SMX 🇺🇸 (@iam_smx) March 22, 2025

What the hell is Elon doing at the White House dinner? He seriously needs to cut back on the ketamine. https://t.co/P0XUtpDeP7 — John Oberlin (@OMGno2trump) March 25, 2025