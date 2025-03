Trump hafður að háði og spotti eftir að hann hrósaði syni sínum – „Þessi maður er með kjarnorkukóðana“

Netverjar hafa undanfarinn sólarhring haft forseta Bandaríkjanna, Donald Trump, að háði og spotti eftir að hann hrósaði tæknikunnáttu yngsta sonar síns, Barron Trump. Hrósið þótti ekki traustvekjandi og einn skrifaði forviða: „Að hugsa sér, þessi maður er með kjarnorkukóðana.“

Trump ræddi við FOX fréttastofuna á miðvikudaginn og barst talið að yngsta syni hans sem átti 19 ára afmæli í gær. Trump sagði Barron afburðagreindan.

„Hann getur horft á tölvu… Ég slekk á fartölvunni hans, ég segi: „þetta er komið gott“ en svo kem ég aftur um fimm mínútum seinna og hann er aftur kominn í fartölvuna og ég segi: „Hvernig fórstu að þessu?“. Hann er með ótrúlega hæfni í tækninni. Barron er mjög greindur gaur.“

Netverjar og andstæðingar Trump voru ekki jafn hrifnir. Það sé hreinlega skuggalegt að maður með þetta mikil völd haldi að það sé afrek að kunna að kveikja á fartölvu.

Einn skrifar: „Gaur, sem kann ekki einu sinni að kveikja á fartölvu, er að stjórna landinu. Reynið aðeins að melta þá staðreynd.“

Annar: „Hann ýtti á ON-takkann. Byltingarkenndur hlutur á ferðinni.“

Enn einn spurði hvort þetta væri eitthvað grín. Þetta gæti hreinlega ekki verið raunverulegt og annar lýsti þessu svona: „Barron: kveikir á tölvu. Trump: Guð minn góður Barron, þú ert snillingur.“

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Trump er sakaður um að búa ekki að mikilli tækniþekkingu. Árið 2017 spurði hann í viðtali við TIME hvað orðið stafrænt þýðir, en sagðist á sama tíma vita „meira um tækni en nokkur annar“. Á síðasta ári sagði hann á kosningafundi að „flest fólk veit ekkert hvað í fjandanum smáforrit er“ og árið 2017 gagnrýndi hann stafræna tækni í búnaði sem skýtur herþotum á loft frá skipum sjóhersins. „Þú þarft að vera Albert Einstein til að skilja þetta,“ sagði Trump og kallaði eftir því að herinn héldi áfram að nota eldri búnaðinn, þrátt fyrir að þá væri fyrirliggjandi að nýja stafræna tæknin væri skilvirkari, áreiðanlegri og ódýrari. Árið 2019 sagði hann að flugvélar væru orðnar alltof flóknar. Þær gömlu væru mun betri. Á sama ári kvartaði hann undan traktorum í dreifbýlinu sem væru ekki einu sinni með internet.

Just think. This guy has the Nuclear Codes. 😳 — Denison Barb (@DenisonBarbs) March 20, 2025

Before you make fun of Barron Trump, try turning a laptop back on that’s been turned off, okay? It’s not so easy. pic.twitter.com/PwxJ8mTyz7 — Evan (@daviddunn177) March 20, 2025

Donald Trump is dumber than we think. He thinks his son Barron Trump has an „unbelievable aptitude in technology“ because he can turn a laptop on in 5 minutes. pic.twitter.com/V0phOASbXi — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) March 20, 2025

Barron Trump showing his dad how to turn his laptop back on https://t.co/WBrfS3hchc pic.twitter.com/B067dy9EtQ — Brad (@brad1794) March 20, 2025

Trump, dismantling the Department of Education will have your children so smart. By the time they’re 19, they will be able to turn on their laptop like Barron pic.twitter.com/VfQcKG5uJA — Auntie Smartassy (@AuntSassyAss) March 20, 2025

A big career in technology awaits Barron Trump. It seems he’s mastered the on/off button on his laptop. https://t.co/4dZ6Fqg0RB — Moog (@a_toots) March 20, 2025

Wow…I didn’t realize barron trump was such a genius, he’s already figured out how to turn his laptop on and off…no wonder he’s the only kid his father brags about. https://t.co/fpalNPPQ1i — Peggy (@peggy0242) March 20, 2025

Barron Trump can turn a laptop on and off A promising future in Silicon Valley awaits Wait till they get a load of him moving the mouse cursor around — Cognac Insomniac Skynet (@skynet47397425) March 20, 2025

I was able to obtain never seen footage of genius Barron Trump. pic.twitter.com/nCSTRjaOMr — WestLoopTom (@WestLoopTom) March 20, 2025

Stop the presses!!

Barron Trump can turn his laptop on and off. Genius! https://t.co/FgyHQr1S5N pic.twitter.com/8BItH0067H — #GrabHimByTheBalls😷🌻✌ (@WordsDawn) March 20, 2025

😂😂😂😂😂 Trump stunned by Barron’s ability to turn on a laptop: “Unbelievable aptitude in technology.” https://t.co/KPnWwZAunW — Covie (@covie_93) March 20, 2025