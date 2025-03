Faðir Musk kom syni sínum til varna út af meintum rasisma en þykir hafa gert illt verra – „Er öll fjölskyldan heimsk?“

Faðir auðkýfingsins Elon Musk reyndi að kveða niður sögusagnir um að sonur hans væri rasisti. Hann þykir þó hafa gert illt verra. Errol Musk segir börn sín ekkert hafa pælt í pólitík á meðan þau voru að alast upp í Suður-Afríku.

Errol sagði að Elon og bróðir hans hafi haft áhuga á mótorhjólum, tölvum, körfubolta og stelpum. „Þeir voru ekkert að spá í pólitísku bulli og við bjuggum í vel reknu réttarríki þar sem voru nánast engir glæpir, eiginlega bara alls engir glæpir. Við vorum með svarta þjóna sem voru vinir þeirra,“ sagði Errol í pósti sem hann sendi The Washington Post. Þar var hann að bregðast við fyrirspurn sem miðillinn sendi honum út af hatri Elon Musk gegn aðgerðum hins opinbera sem áttu að stuðla að fjölbreyttni, jafnrétti og inngildingu. Errol bætti við að bræðurnir hefðu átt nokkra svarta vini.

Þetta þótti blaðamönnum The Daily Beast ekki góð skýring enda vinsæl afsökun meintra rasista að halda því fram að þeir eigi vini af öðrum kynþætti og geti því þar með ekki gerst sekir um kynþáttafordóma.

Netverjar hafa líka gert grín að þessum rökstuðningi Errol og meðal annars bent á að Elon Musk ólst upp undir aðskilnaðarstefnunni í Suður-Afríku þar sem hvítir voru við völd þrátt fyrir að vera minnihluti í landinu og gerðu hvað þeir gátu til að halda svörtum meirihlutanum í fátækt og frá völdum.

Einn veltir fyrir sér hvort öll Musk-fjölskyldan sé illa gefin: „Er öll fjölskyldan eins og hún leggur sig fokking heimsk?“

Elon Musk’s dad says Elon can’t be racist because he was friends with the families black servants😂😂😂WTF is that? “They were not into political nonsense, and we lived in a very well-run, law-abiding country with virtually no crime at all,“ he said. „Actually no crime. We had… — Prez (@PrezLives2022) March 20, 2025

Errol Musk, the father of Tesla CEO Elon Musk, believes that his son can’t be racist due to his past relationships with „Black servants“ who worked for the family in apartheid South Africa. https://t.co/bZ5JvDQ7ro — Mykhaïlo Golub (@golub) March 21, 2025

The world’s richest man, Nazi sympathizer, Trump minion and all around deplorable was raised in a house with black servants. Don’t act surprised. Elon Musk’s Dad Says He Wasn’t Political as a Kid, Was Friends With His Black Servants https://t.co/ETyTzBTB31 — John Oberlin (@OMGno2trump) March 21, 2025

#Musk is not a Nazi because he was friends with black servants as a child – Musk’s father claimed pic.twitter.com/Eh4ytgyvTP — incrypto (@1ncrypto) March 21, 2025

Is the whole family completely fucking stupid? Elon’s dad insists his son can’t be racist because he was friends with their „Black servants“ during Apartheid https://t.co/npqeAjGpBr — Amani (@Aurorraz_) March 20, 2025