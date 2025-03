Áhrifavaldur birti myndband og er nú ein hataðasta manneskjan í Ástralíu -„Er ég illmennið?“

Bandarísk veiðikona og áhrifavaldur hefur sett Ástralíu á hliðina eftir að hún birti myndband á netinu. Myndbandið sýndi hvernig hún tók ungan vamba (e. wombat) af móður sinni, hljóp með hann í átt að áströlskum kærasta sínum sem var að taka upp myndbandið, á meðan vambamóðirin hljóp örvæntingafull á eftir henni. Eftir smástund og eftir að hafa sýnt myndavélinni litla vambann sleppti áhrifavaldurinn, Samantha Jones, dýrinu hlæjandi og það hljóp þá eftir móður sinni.

Myndbandið vakti mikla reiði. Þegar ungviði er tekið af móður með þessum hætti er hætt við að móðirin hafni því. Þannig hafi Jones stefnt dýrinu í hættu en vambar njóta lagaverndar í Ástralíu. Áhrifavaldurinn hefur nú eytt myndbandinu en skaðinn var þegar skeður. Ástralir eru brjálaðir. Forsætisráðherrann Anthony Albanese segir myndbandið ekkert annað en reginneisu. Innanríkisráðherrann Tony Burke gaf fljótlega út að ráðuneyti hans væri að rannsaka hvort áhrifavaldurinn hefði með þessari háttsemi brotið gegn skilyrðum vegabréfsáritunar sinnar og hvort efni væru til að vísa henni úr landi.

SCUMBAG OF THE DAY 🤬

Sam Jones is a US hunting influencer who has gone viral for posting a tiktok of her taking a baby wombat away from its mother in the middle of the night as a joke…for a bit of fun.

Please Sign The Petition at https://t.co/TJGIq2orzj via @UKChange. pic.twitter.com/aZNVd5gt5Q

— PROTECT ALL WILDLIFE (@Protect_Wldlife) March 12, 2025