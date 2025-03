Rak óvart hljóðnemann framan í Trump – Stuðningsmenn forsetans brjálaðir yfir atvikinu

Donald Trump Bandaríkjaforseti varð ekkert sérstaklega ánægður þegar fjölmiðlar ráku hljóðnema framan í hann – bókstaflega – í gær.

Forsetinn var að ræða við blaðamenn við herstöð í Maryland þegar einn blaðamaður rak óvart hljóðnemann framan í forsetann. Sem betur fer var hljóðneminn klæddur mjúkri hlíf sem á að draga úr umhverfishljóðum.

Myndband af atvikinu hefur vakið mikla athygli og íhaldsmenn velta því fyrir sér hvort hér sé um öryggisógn við forsetann að ræða.

Trump hélt þó stillingu sinni. Fyrst starði hann á einstaklinginn sem hélt á hljóðnemanum og svo sagði hann: „Hún [blaðakonan] var að eigna sér sjónvarpsútsendingu kvöldsins. Hún er nú orðin stóra fréttin í kvöld, er það ekki? Sáuð þið þetta?“

Stuðningsmenn urðu bálreiðir

Far-hægri áhrifavaldurinn Laura Loomer skrifar um atvikið á X: „Hvernig í veröldinni gat blaðamaður komið þessum hljóðnema þetta nálægt andliti Trump? Það er eitthvað rangt við þetta. Þeir ættu að herða öryggisaðgerðir. Þetta er neyðarlegt fyrir fjölmiðla.“

Sumir stuðningsmenn forsetans tóku undir þessar áhyggjur. Mögulega gætu blaðamenn reynt að taka forsetann af lífi með því að setja eitur á hljóðnema og reka svo framan í hann. Helst ætti að rannsaka atvikið sem árás, jafnvel morðtilraun.

Trump gets hit in the face with a mic That could have fentanyl or other poison on it. It could be a disguised spear. I hope they are checking these journalists thoroughly pic.twitter.com/zaVowOMlSX — Jacob (@jcubhilton) March 14, 2025

WHO IS THIS WOMAN HOLDING THE BOOM MIC WHICH HIT

PRESIDENT TRUMP IN HIS FACE WAS THIS AN ATTACK ON

PRESIDENT TRUMP pic.twitter.com/3KnOnQvKFD — Jersey (@jerseygirlnews) March 15, 2025

Was the microphone poisoned? Hitting Trump with the mic was done on purpose.

I hope secret service checks for mic being embedded with substances in the future and not allow such mics anymore close to him What an epic dumb mistake SS. pic.twitter.com/AdGM5aIewW — Day (@RealRockwyn) March 15, 2025

Öðrum var skemmt

Aðrir sáu spauglegu hliðarnar. Einn grínisti birti mynd af Hillary Clinton með yfirvaraskegg og tvenn sólgleraugu haldandi á hljóðnema. „Nú skilur maður. Fyrsta myndin sem er birt af manneskjunni sem hélt á hljóðnemanum sem rakst framan í Trump forseta.“

Now it makes sense…..

First photo released of the boom mic operator that hit President Trump in the face. pic.twitter.com/ho5GKd0Vjg — Real Ben Garrison Cartoons (@GrrrGraphics) March 15, 2025

Felon in Chief Trump got booped in the face by a boom mic, and he wasn’t too happy about it. Do you think he bled? 🩸 Alpha males can handle a brush-ups with microphones. 😉 …I’m just sayin’ 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/9nEehZQmMW — Ryan Shead (@RyanShead) March 15, 2025

A brave female reporter smashed Trump’s fat face with a microphone. pic.twitter.com/xd0xhWylrR — Anonymous (@YourAnonCentral) March 15, 2025