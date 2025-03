Hakkarahópurinn Anonymous boðar aðgerðir gegn ríkisstjórn Trump – „Þið standið frammi fyrir uppgjöri“

Hakkarahópurinn Anonymous hefur heitið aðgerðum gegn bandarískum stjórnvöldum og auðmönnum. Þeir segja lýðræðið í húfi og ætla ekki að selja frelsi sitt til að þeir ríki geti orðið ríkari. Þeir hafa undanfarinn mánuð birt skilaboð og myndbönd þar sem þeir hvetja fólk til að standa í fæturna, sjá í gegnum áróðurinn og til að trúa staðreyndum frekar en lygum.

Anonymous birtu eftirfarandi skilaboð í gær:

„Kæra mannfólk. Þið standið frammi fyrir uppgjöri. Þið eruð nú að sjá svart á hvítu að þeim ríku er skítsama um ykkur. Þið eruð að sjá raunveruleg andlit illsku og græðgi og jafnvel þeir sem styðja við þessar aðgerðir (á borð við tolla og að rústa efnahaginum) munu líða fyrir þær. Við reyndum að vara ykkur við en því miður vill mannfólkið læra hlutina á erfiðan hátt. Bandaríkjamenn munu senn læra mikilvæga lexíu: þegar þið kjósið gráðugt og sjálfselskt fólk í æðstu stöður stjórnvalda munu allir tapa nema þeir gráðugu og eigingjörnu.

Uppgjafahermenn eru að missa bætur og störf út af niðurskurði, bændur munu fara á hausinn og matarverð mun hækka gífurlega – og já, þeir illu munu líklega henda fram einhverjum björgunaraðgerðum en enginn verður eftir til að rækta jarðirnar þeirra því öllu vinnuafli verður vísað úr landi.

Fyrir löngu síðan, þegar við hófum vegferð okkar sem aðgerðarsinnar, gengu flest okkar til liðs við þennan hóp því við vildum breyta heiminum til hins betra – að koma á heim sem ber ást, samkennd og samúð til allra – heim jafnréttis allra manna óháð því hver þeir eru. Við höfum séð mannkynið hafna þessari sýn okkar aftur og aftur – og það er vegna þess að svo margir líta upp til auðfólksins því þeir telja það gáfað. Þrátt fyrir að það hafi ítrekað verið sannað að þetta sama fólk sem þið dýrkið er í raun illa gefið.

Í stað þess að taka vísindum opnum örmum eru margir Bandaríkjamenn að snúa við þeim baki – í skiptum fyrir röklausar samsæriskenningar. Þetta hófst löngu fyrir COVID-19, en þá var samt hlegið að þessum kenningum. Núna er það svo að ef einhver kemur með samsæriskenningu er hún mögnuð upp þúsundfalt á netinu. Við kennum menntunarleysi um þetta sem og skorti á vísindalæsi. Við kennum þessu sama um það hversu heimskt fólk er orðið.

Hvað sem því líður munu hlutirnir, á heimsvísu, líklega verða erfiðir mörgum því illskan sem svo margir hafa tekið fagnandi er nú komin með völdin. Þeir illu stjórna. Þar til fólk stendur raunverulega í fæturna og gerir eitthvað í þessu munu þessir aðilar ýta ykkur fram á ystu nöf. Og þegar þeir hafa ýtt ykkur að brúninni munuð þið verða jafnvel róttækari en við. Það er á þeim tímapunkti sem við getum kannski öll sem samfélag og siðmenning fært okkur aftur í áttina að betri framtíð fyrir allt mannkyn. Við getum aðeins haldið í vonina. Njótið þessarar lexíu og njótið ferðarinnar. Friður, Anonymous.“

Dear Humans,

You are facing a reckoning. What is being shown to you in a not-so-subtle way is that the rich could give a fuck about you. You’re seeing the true face of evil and greed, and even those who support the measures being taken (like tariffs and collapsing the economy)…

— Anonymous (@YourAnonNews) March 14, 2025