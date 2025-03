Bylting liggur í loftinu í Serbíu – Sjáðu mögnuð myndbönd af sögulegum mótmælum

Tugir þúsunda hafa mótmælt spillingu í ríkisstjórn Serbíu í dag. Mótmælendur krefjast þess að forsetinn og Rússlandsvinurinn Aleksandar Vučić segi af sér. Myndbönd hafa verið birt frá mótmælunum á samfélagsmiðlum sem eru vægast sagt mögnuð.

Talið er að mótmælin séu þau stærstu sem hafa verið haldin í landinu. Einn mótmælandi sagði í samtali við fjölmiðla að hann reikni með því að forsetinn sjái í dag skýrt að þjóðin standi ekki með honum lengur.

Mikil spenna liggur í loftinu í Serbíu þessa dagana. Mótmælendur hafa jafnvel tekið upp á því að koma upp tjaldbúðum fyrir utan forsetahöllina. Forsetinn varaði við því fyrr í vikunni að láta öryggissveitir sínar grípa til valdbeitingar á mótmælunum.

Almenningssamgöngur liggja niðri í Belgrade-borg í dag. Þetta var tilraun stjórnvalda til að koma í veg fyrir að fólk mætti á mótmælin.

Protesters in Belgrade, Serbia protesting President Aleksandar Vucic and his government! Incredible. pic.twitter.com/asrSzku3ET — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) March 15, 2025

Vučić hefur þó gefið út að hann ætli ekki að láta mótmælendur þvinga sig úr embætti. „Þið þurfið að drepa mig ef þið viljið skipta mér út,“ sagði forsetinn.

Mótmæli hafa farið fram næstum daglega síðan í nóvember eftir harmleik í borginni Novi Sad þegar steypt skýli á lestarstöð hrundi og 15 einstaklingar létu lífið. Þrír til viðbótar slösuðust alvarlega og hafa þurft að gangast undir aflimanir. Margir telja að slysið megi rekja til vanrækslu og spillingar hins opinbera.

Forsætisráðherrann og fyrrum borgarstjóri Novi Sad, Miloš Vučević, hefur sagt af sér vegna málsins sem og núverandi borgarstjóri. Mótmælendur sættu sig ekki við þetta og krefjast þess að forsetinn stigi sömuleiðis til hliðar. Vučić hefur þó gert lítið úr þeim kröfum sem hann segir eiga rætur að rekja til Vesturlanda sem ætli sér að koma honum frá völdum til að rústa Serbíu.

Serbía sótti um inngöngu í Evrópusambandið árið 2012 en eftir að Vučić hefur umsóknin verið söltuð, einkum í ljósi þess að forsetinn er mikill Rússavinur.

Eins og sjá má á myndböndunum með þessari frétt voru mótmælin í dag mögnuð. Einn notandi á X skrifar: „Þetta er Serbía. Þetta er byltingin. Vučić verður að segja af sér.“

This is Serbia! This is the Revolution! Vucic must resign!pic.twitter.com/TVvjYEkavX — Foreign policy (@ForeignpolicyWB) March 15, 2025

Hundreds of thousands of people have taken to the streets of Belgrade, Serbia, demanding the resignation of pro-Russia President Aleksandar Vučić. pic.twitter.com/YnwnEqyjbw — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) March 15, 2025

#BREAKING #Serbia JUST IN: New video footage shows the massive protest now taking place in Belgrade, Serbia.https://t.co/u4ocStXoNq pic.twitter.com/ofRwbVUdIM — The National Independent (@NationalIndNews) March 15, 2025

🇷🇸 The crowds in Belgrade today. Some have said this is the largest protest in the history of Serbia. pic.twitter.com/CsjRUtjrSm — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) March 15, 2025