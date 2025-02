Höfundur bóka um Elon Musk tætir ríkasta mann heims í sig – Segir sögur af greind Musk stórlega ýktar

Lögmaðurinn og blaðamaðurinn Seth Abramson er að skrifa bækur um lífshlaup ríkasta manns heims, Elon Musk. Þriðja bókin kemur út á þessu ári og er strax farin að vekja athygli, sérstaklega eftir að Abramson fór mikinn á samfélagsmiðlum um meinta meðalgreind auðkýfingsins.

Abramson vísar til þess að aðdáendur Musk haldi því fram að Musk sé með háa greindarvísitölu og það skýri árangur hans í viðskiptalífinu, en blaðamaðurinn skrifaði á X í vikunni að Musk eigi engin afrek að baki sem megi rekja til meintra vitsmunalegra yfirburða hans.

„Sem höfundur bókar um lífshlaup Elon Musk áætlaði ég að greindarvísitala hans sé á bilinu 100–110. Það er ekkert úr lífshlaupi hans sem bendir til greindar umfram það. Og ég vil endurtaka mig svo þið haldið ekki að þetta sé innsláttarvilla. Það eru ENGAR sannanir úr lífi hans sem benda til þess að Musk sé með greindarvísitölu umfram 110.“

As an Elon Musk biographer, I would peg his IQ as between 100 and 110. There’s zero evidence in his biography of anything higher.

And I want to repeat that now, lest you think it a typo.

There’s zero evidence, from his life history, of Musk having anything higher than a 110 IQ.

— Seth Abramson (@SethAbramson) February 20, 2025