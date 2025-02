Flugvél vængjalaus og á hvolfi eftir brotlendingu í Toronto

Slys átti sér stað þegar flug Delta frá Minneapolis brotlenti á Pearson flugvellinum í Toronto í dag. Samkvæmt erlendum miðlum eru þó nokkrir farþegar slasaðir en á myndum og myndböndum sem hafa verið birt á samfélagsmiðlum má sjá viðbragðsaðila að störfum og vélina vængjalausa á hvolfi.

Að sögn fjölmiðla voru aðstæður erfiðar á flugvellinum sökum veðurs. Flugi hefur verið aflýst til og frá flugvellinum.

Samkvæmt talsmönnum flugvallarins er engra, hvorki farþega né starfsmanna, saknað.

