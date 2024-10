Þáttastjórnandi réði ekki við sig og sprakk úr hlátri þegar Trump kom með galna fullyrðingu

Forsetaframbjóðandinn Donald Trump er orðinn þekktur fyrir samhengislausar og langar ræður. Þar veður hann úr einu í annað og þolir ekki þegar aðrir gerast svo óforskammaður að sannreyna fullyrðingar hans. Enda hefur forsetinn átt í stormasömu sambandi við sannleikann og þykir það í raun vega að tjáningarfrelsinu þegar fólk reynir að leiðrétta hann. Því þótti hlaðvarpsstjórnandanum Andrew Schulz nokkuð skondið þegar frambjóðandinn lýsti sjálfum sér sem sannsöglum.

Schulz fannst það í raun svo skondið að hann réði ekki við sig og sprakk úr hlátri. Aðdragandinn var sá að Trump, líkt og svo oft áður, fór að skjóta föstum skotum á mótframbjóðanda sinn, Kamala Harris, og sakaði hana um lygar. Til dæmis neitar Trump að trúa því að hún hafi starfað fyrir skyndibitakeðjuna MacDonalds þegar hún var táningur. „Hún laug um McDonalds. Hún hefur logið um svo margt. Hún er bara lygari.“

Trump bætti við að það ættu að vera reglur um hvað frambjóðendur mega segja í kynningarefni sínu. Reglur sem komi í veg fyrir að frambjóðendur kynni sig út frá lygum. „Þau geta sagt það sem þau vilja. Ég á erfitt með að gera þeim það sama, því ég er í grunninn sannsögull.“

Þá sprakk Schulz úr hlátri og virtist spyrja frambjóðandann hvað hann væri nú eiginlega að meina. Trump hundsaði þó hláturskastið og hélt áfram að hjóla í Harris. „Hún er búin að gefa svo gott færi á sér að ég þarf varla að reyna að ná höggi á henni. Hún er öfga-vinstri geðsjúklingur sem mun tortíma þjóðinni okkar.“

Það kom svo fáum á óvart að framboð Harris ákvað að deila þessum samskiptum Schulz og Trump á samfélagsmiðlum sínum. Netverjum þótti þetta einnig skondið enda hefur Trump ítrekað amast við því að fullyrðingar hans séu sannreyndar. Til dæmis gaf Washington Post út frétt árið 2021 þar sem kom fram að á fjórum árum hafi Trump látið frá sér 30.573 villandi eða rangar fullyrðingar. CNN greindi frá því í gær að í einu og sama viðtalinu, um utanríkismál, komu 11 rangfærslur frá Trump. Hann hefur eins undanfarna daga verið harðlega gagnrýndur fyrir að dreifa falsfréttum og lygum um viðbrögð yfirvalda við storminum Helene og ranglega haldið því fram að hann hafi ferðast til Gaza-strandarinnar.

Trump: I’m basically a truthful person

Podcaster: *bursts out laughing at him* pic.twitter.com/COOjMi9UMk

— Kamala HQ (@KamalaHQ) October 9, 2024