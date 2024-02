Uppgötvuðu loftstein nokkrum klukkustundum áður en hann sprakk nærri Berlín

Atburðir af þessu tagi eiga sér stað nokkrum sinnum á ári en þessi var ansi merkilegur fyrir þær sakir að vísindamenn uppgötvuðu loftsteininn ekki fyrr en þremur klukkustundum áður en hann kom inn í gufuhvolfið. Þetta var aðeins í áttunda sinn sem vísindamenn uppgötva loftstein áður en hann kom inn í gufuhvolfið.

Það var ungverskur stjörnufræðingur, sem kallar sig sjálfan loftsteinaleitara, sem uppgötvaði hann þegar hann horfði til himins með stjörnusjónauka sínum. Skömmu eftir að hann kom auga á hann gat bandaríska geimferðastofnunin NASA komið með nákvæma spá um hvar og hvenær loftsteinninn myndi koma inn í gufuhvolfið.

Loftsteinninn var um 1 metri í þvermál. Hann byrjaði líklega að brotna upp um 50 km vestan við Berlín og féllu líklega nokkrir hlutar úr honum á leiðinni að þýsku höfuðborginni.

Another *incredible* shot of the small asteroid burning up above Germany just moments ago—wow. pic.twitter.com/OGl0GuWGe6

— Dr Robin George Andrews 🌋☄️ (@SquigglyVolcano) January 21, 2024