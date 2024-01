Klámplágan heldur áfram

Aylo á vefsíður á borð við Pornhub, Redtube og YouPorn sem eins og flestir vita væntanlega eru klámsíður. Aylo lokaði fyrir aðgang að vefsíðunum í fyrrnefndum ríkjum á nýársdag í mótmælaskyni við nýja löggjöf.

Endgadget skýrir frá þessu. Það kemur kannski ekki á óvart að netnotendur í ríkjunum tveimur hafa því í miklum mæli leitað sér upplýsinga um hvernig á að nota „VPN“. „VPN“ er notað til að leyna ferðum sínum á Internetinu, það er að segja hvar notandinn er staddur.

Nýja löggjöfin, sem fer svo fyrir brjóstið á Aylo, er að í Montana og Norður-Karólínu tóku lög gildi um áramót sem kveða á um að netnotendur þurfa að staðfesta aldur sinn með skilríkjum þegar heimsækja klámsíður. Klámsíðurnar geta valið á milli að notast við „opinber skilríki“ sem ríkin gefa út eða með því að loka fyrir aðganginn og það gerði Aylo. Það sama hefur verið uppi á teningnum í öðrum ríkjum þar sem svipaðar reglur hafa verið settar.

Just found out Pornhub is disabled in North Carolina(I wasn’t jacking off stop saying I was jacking off) pic.twitter.com/pwlqQnVNZ0

— Kristi Yamaguccimane (@TheWapplehouse) December 29, 2023