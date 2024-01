Tímaferðalagið fór úrskeiðis – Lentu á vitlausu ári

Ætlunin var að fljúga frá eyjunni Guam í vestanverðu Kyrrahafi þann 1. janúar 2024 og lenda í Honolulu þann 31. desember 2023. Sem sagt sannkallað tímaferðalag.

Brottför frá Guam var áætluð klukkan 07.35 á nýársdag en tafir urðu á brottförinni og tók vélin ekki á loft fyrr en klukkan 14.00. þessi seinkun gerði að verkum að vélin lenti ekki í Honolulu fyrr en klukkan 00.34 á nýársnótt.

Vélin lenti því ekki fyrr en rúmlega hálf klukkustund var liðin af nýja árinu.

You only live once, but you can celebrate New Year's Eve twice! 🎉🎉

UA200 departs Guam at 7:35 a.m. on January 1, 2024 and lands in Honolulu at 6:50 p.m. on December 31, 2023. pic.twitter.com/T3QY1ED9Bl

— United Airlines (@united) December 28, 2023