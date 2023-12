Fjölskyldan fékk áfall þegar hún leit undir jólatréð á jóladag

Scott, sem hefur skrifað vinsælar vísindaskáldsögur og ævintýri, greindi frá þessu á X og birti mynd máli sínu til stuðnings.

Sökudólgurinn var þriggja ára sonur Scotts og eiginkonu hans en hann virðist hafa verið aðeins of spenntur fyrir jólunum og ákvað því að taka smá forskot á sæluna. Fór hann niður í skjóli nætur og dundaði sér við að opna gjafirnar.

Scott segir að sá stutti hafi komið inn í herbergi foreldra sinna undir morgun og spurt hvar hann gæti fundið skæri. Þá vissu þau að eitthvað óeðlilegt væri í gangi.

Scott segir að hann og eiginkona hans hafi náð að endurpakka gjöfum sem voru ætlaðar eldri syni þeirra en hinar fóru ekki aftur í umbúðir.

Yall. My three year old came down at 3am and unwrapped EVERYONE’S presents. pic.twitter.com/8dlfqdwHO7

— Scott Reintgen (@Scott_Thought) December 25, 2023