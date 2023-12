Óútskýrð mannshvörf: Þekktir einstaklingar sem hurfu sporlaust

Mörg þúsund manns hverfa að því er virðist sporlaust á hverju ári og í gegnum tíðina hafa fjölmargir þekktir einstaklingar orðið hluti af þessari óhugnanlegu tölfræði.

Breska blaðið Daily Star tók saman nöfn nokkurra þekktra einstaklinga sem ekkert hefur spurst til árum saman. Dulúð hvílir yfir sumum þessara mála en í öðrum má telja víst að viðkomandi hafi látið sig hverfa viljandi.

Joe Pichler

Leikarinn Joe Pichler var aðeins átján ára þegar hann hvarf í ársbyrjun 2006. Pichler var barnastjarna í bandarísku sjónvarpi og lék til að mynda í myndunum um hundinn Beethoven í kringum aldamótin.

Þann 5. Janúar 2006 hringdi Joe í vin sinn og var nánast óhuggandi. Hann endaði samtalið á því að segjast ætla að hringja aftur eftir klukkustund en hann hafði aldrei samband. Bíll hans, silfurlituð Toyota Corolla, fannst þann 9. janúar og í honum fannst bréf sem Joe hafði skrifað. Í því sagðist hann vilja byrja upp á nýtt og verða betri fyrirmynd fyrir yngri bróður sinn. Þá sagðist hann vilja að systkini hans myndu fá eigur hans. Lögregla telur víst að leikarinn ungi hafi fyrirfarið sér en bíllinn fannst skammt frá nokkuð straumharðri á í Bremerton í Washington-ríki.

Lík hans hefur aldrei fundist og hefur fjölskylda hans ekki útilokað að hann sé enn á lífi einhvers staðar. Þannig hafa foreldrar hans bent á að hann hafi skilið heimili sitt eftir opið og ljósin kveikt. Þá bendir bróðir hans á bréfið sem hann skildi eftir þar sem hann sagðist vilja byrja upp á nýtt.

Richey Edwards

Nokkuð hefur verið ritað og rætt um hvarf tónlistarmannsins Richey Edwards í gegnum tíðina. Edwards var gítarleikari Manic Street Preachers en hann hvarf árið 1995 og hefur ekkert til hans spurst síðan.

Edwards hvarf þann 1. febrúar 1995, sama dag og hann átti að fara í kynningarferð til Bandaríkjanna með söngvara sveitarinnar, James Bradfield.

Hann tók samtals 2.800 pund út af bankareikningi sínum dagana áður en hann hvarf. Því hefur verið haldið fram að hann hafi tekið peninginn út til að eiga á ferðalaginu um Bandaríkin. Erfitt er að staðfesta það.

Aðdáendur hans og sveitarinnar sögðust hafa séð hann í nokkur skipti eftir hvarfið, meðal annars í leigubíl, á strætóstoppistöð og á lestarstöð. Þá hafa einstaklingar stigið fram og sagst hafa séð hann á stöðum á borð við Goa í Indlandi, Fuerteventura og Lanzarote. Engin staðfesting hefur fengist á því og er líkleg skýring sú að Richey hafi látið sig hverfa og svipt sig lífi. Hann var formlega úrskurðaður látinn árið 2008. Árið 2019 kom út bók þar sem látið var að því liggja að Edwards hafi látið sig hverfa með afar skipulögðum hætti.

Scott Smith

Rokkstjarnan Scott Smith sló í gegn með hljómsveitinni Loverboy sem er hvað best þekkt fyrir slagarana Working for the Weekend og Turn Me Loose.

Hann var 45 ára þegar hann hvarf í lok nóvember árið 2000 en þá var hann um borð í ellefu metra löngum báti sínum úti fyrir ströndum San Francisco. Hann féll útbyrðis þegar stór alda skall á bátnum en tveir félagar sem voru einnig um borð komust lífs af. Umfangsmikil leit var gerð að honum en allt kom fyrir ekki og hefur Smith ekki fundist.

Glenn Miller

Glenn Miller var þekktur bandarískur tónlistarmaður og nutu hann og hljómsveit hans mikilla vinsælda á tímum síðari heimsstyrjaldarinnar.

Í desember 1944 var Miller á leið til Frakklands frá Englandi til að skemmta breskum hermönnum sem þá voru staddir í París. Flugvél hans hvarf hins vegar yfir Ermarsundi og er talið að hún hafi brotlent þar og allir um borð látist. Lík Millers hefur aldrei fundist. Veðurskilyrði voru slæm þegar vélin fór í loftið; mikil ísing og skyggni lélegt.

Jim Sullivan

Jim Sullivan er kannski ekki nafn sem margir kannast við en hefði hann lifað hefði tónlistarsagan getað verið öðruvísi en hún er. Sullivan þessi var efnilegur tónlistarmaður sem margir spáðu mjög bjartri framtíð.

Árið 1975, þegar hann var 35 ára, var hann á leið til Nashville í Tennessee þar sem markmið hans var að halda tónleika og slá í gegn. Hann komst hins vegar aldrei til Nashville; bíllinn hans fannst yfirgefinn í eyðimörkinni fyrir utan Santa Rosa í Nýju-Mexíkó, veskið hans, fötin og gítarinn fundust á móteli skammt frá. Ekkert hefur hins vegar spurst til Sullivans síðan.

Skömmu fyrir hvarfið hafði Sullivan gefið út plötuna UFO (fljúgandi furðuhlutur) sem fékk glimrandi góða dóma hjá gagnrýnendum og – vegna nafnsins á plötunni – veltu sumir fyrir sér hvort geimverur hefðu kannski numið hann á brott.

Connie Converse

Síðust í þessari upptalningu er tónlistarkonan Connie Converse sem starfaði að mestu við tónlist í New York á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar. Lítið af efni hennar kom út og var það ekki fyrr en upp úr aldamótum að tónlist hennar fannst og var gefin út.

Connie var afar hæfileikarík tónlistarkona sem fáir vissu af. Eftir að efni hennar fannst kom í ljós að hún hafði gefist upp á tónlistinni og látið sig hverfa árið 1974. Ýmsir hafa velt fyrir sér hvað varð um Connie og vilja sumir meina að hún hafi skipt um nafn og byrjað nýtt líf.

Árið 1974 skrifaði hún bréf til aðstandenda sinnar þar sem fram kom að þeir þyrftu ekki að hafa fyrir því að leita að henni. Bréfið innihélt torskilinn texta þar sem hún sagði þó að hið mannlega samfélag vekti bæði hjá henni gleði og sorg.

Connie pakkaði eigum sínum niður og ók af stað út í hið óþekkta og hvorki hún né bíllinn hafa fundist síðan þá. Hafa einhverjir velt því fyrir sér að Connie hafi keyrt út í sjó og endað líf sitt þannig.