Neitað að taka stuðningskrókódíllinn sinn með á hafnaboltaleik

Hinn bandaríski Joseph Henney ætlaði að eiga skemmtilegt kvöld á hafnaboltaleik þegar Philadelphia Phillies tók á móti Pittsburgh Pirates. Kvöldið fór þó út um þúfur þegar Henney var neitað að taka stuðningsdýrið sitt með inn, krókódílinn Wally.

Þeir félagar eru búsettir Jonestown í Pennsylvaníu og enduðu þeir með að horfa á leikinn heima fyrir. Leikvöllurinn er með strangar reglur þegar kemur að stuðningsdýrum.

„Viðurkenndir þjónustuhundar eða þjónustuhundar í þjálfun fyrir gesti með sérþarfir eru velkomnir. Öll önnur dýr eru bönnuð.“

Are you kidding me. A #Phillies fan tried to come into game tonight with what they said was a “service animal.” An Alligator! Yes an Alligator. Thing’s I’ve never seen. This is it. ⁦@SportsRadioWIP⁩ pic.twitter.com/H7A0FM0IYC

— Howard Eskin (@howardeskin) September 27, 2023