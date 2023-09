Netflix vissi að hún var tvíkynhneigð áður en hún vissi það sjálf!

Allt byrjaði þetta á Netflix en svo virðist sem efnisveitan hafi vitað svolítið um breska blaðakonu sem hún vissi ekki sjálf. Að hún væri tvíkynhneigð!

Þetta kemur fram í hlaðvarpi blaðakonunnar, Ellie House, „Did Big Tech know I was gay before I did?“ hjá BBC.

Hvernig gat Netflix vitað hvað var að gerjast í huga hennar, þegar hún vissi það ekki einu sinni sjálf? Rannsókn hennar bendir ekki til að upplýsingar um kynhneigð hennar hafi verið skráðar á samfélagsmiðlum, Spotify eða Netflix. Talsmaður Spotify sagði í samtali við BBC að fyrirtækið safni ekki upplýsingum um kynhneigð notenda og reyni heldur ekki að leggja mat á hana út frá hvað þeir hlusta á.

House hafði alltaf talið sig gagnkynhneigða og áttaði sig ekki á því fyrr en hún kom út úr skápnum sem tvíkynhneigð að Netflix hafði líklega áttað sig á þessu hálfu ári áður.

Ástæðan er að Netflix fór að stinga upp á við hana að hún myndi horfa á þáttaröðina „You Me Her“ en hún fjallar um gagnkynhneigt par sem býður konu að verða hluti af sambandinu. Í kjölfarið mælti Netflix með því að hún horfði á aðra þætti og kvikmyndir um samkynhneigðar konur eða tvíkynhneigðar.

Spotify stakk upp á hlustunarlista sem var lýst með orðinu „sapphic“ en það er notað yfir konur sem elska konur. Ekki leið á löngu þar til samkynhneigðir prófílar fóru að birtast á TikTok vegg hennar.

Greg Serapio–Garcia, sem er doktorsnemi við Cambridge University og rannsakar samfélagssálfræði í tölvuheimi, segir í hlaðvarpinu að notendur þurfi ekki endilega að segja Netflix að þeir séu samkynhneigðir eða horfa á LGBT efni til að fá uppástungur um að horfa á slíkt efni. Það eitt hvernig notendur nota Netflix geti sagt ákveðna sögu um „tilhneigingu viðkomandi til að líka við hinsegin-efni“. Þetta getur verið hversu mikið maður horfir án þess að gera hlé, hvort maður lesi textann sem rúllar yfir skjáinn þegar myndum og þáttum er lokið, hvenær maður horfir og hvaða tæki er notað við áhorfið.