Hneyksli í 100 metra hlaupi – Af hverju fékk hún að keppa?

Þetta gerðist í Kína þar sem Summer World University Games fóru fram nýlega. Meðal keppenda í 100 metra hlaupi var Nasra Ali Abukar frá Sómalíu. Hún hljóp svo hægt að margir segja hana „hægasta 100 metra hlaupara heims“.

Hér fyrir neðan er hægt að sjá hlaupið.

The Ministry of Youth and Sports should step down. It's disheartening to witness such an incompetent government. How could they select an untrained girl to represent Somalia in running? It's truly shocking and reflects poorly on our country internationally. pic.twitter.com/vMkBUA5JSL

— Elham Garaad ✍︎ (@EGaraad_) August 1, 2023