Rakst á afskekktar tjaldbúðir í gönguferðinni – Gerði óhugnanlega uppgötvun þar

Þann 9. júlí var göngumaður á ferð um Gold Creek í Gunnison þjóðgarðinum í Colorado. Á göngu sinni kom hann að tjaldbúðum á afskekktum stað. Þar fann hann lík sem var mjög rotið, það var raunar næstum því eins og múmía.

Göngumaðurinn hringdi samstundis í lögregluna sem sendi lögreglumenn á vettvang en þangað komu þeir ekki fyrr en næsta dag. Við vettvangsrannsókn fundu þeir tvö önnur lík sem höfðu einnig rotnað mjög mikið.

„Það leit út fyrir að fólkið hefði verið dáið lengi,“ sagði í tilkynningu sem lögreglan í Gunnison County sendi frá sér.

Nú er búið að staðfesta af hverjum líkin eru og það gerir þetta mál ekki minna hörmulegt.

Líkin eru af tveimur systrum, Christine og Rebecca Vance, og 14 ára syni Rebecca. The New York Times og The Washington Post skýra frá þessu.

Trevala Jara, stjúpsystir Christine og Rebecca, sagði í samtali við Washington Post að systurnar hafi ákveðið að flytja út í náttúruna í júlí á síðasta ári og hafi ætlað sér að lifa „utan samfélagsins“.

Hún sagði að Rebecca, sem var 42 ára, hafi gefið sérstaklega sterkt í skyn að hún vildi hefja nýtt líf, fjarri siðmenningunni: „Henni líkaði ekki hvernig heimurinn er að þróast og hún taldi að það væri betra ef hún og sonur hennar og Christine væru alein, fjarri öllum.“

„Hún vildi ekki að heimurinn hefði áhrif á þau. Hún hélt í alvöru að hún væri að vernda fjölskyldu sína,“ sagði hún einnig.

Í samtali við The New York Times sagði hún að hræðsla Rebecca við heiminn hafi aukist á meðan á heimsfaraldri kórónuveirunnar stóð. Hún hafi ekki trúað á samsæriskenningar en hafi verið hrædd við heiminn og hafi treyst því að betra líf byði þeirra úti í náttúrunni.

Christine vildi í fyrstu ekki fara með mæðginunum en skipti um skoðun því hún taldi þau eiga betri möguleika á að lifa af ef hún væri með þeim.

Michael Barnes, réttarmeinafræðingur í Gunnison County, sagði í samtali við NBC News að svo virðist sem fjölskyldan hafi lifað af dósamat síðasta vetur en hann var harður og erfiður.

Ekki liggur fyrir hver dánarorsök þeirra var eða hvenær þau létust en talið er að það hafi gerst síðasta vetur.