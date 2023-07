Hörundsdökk steinaldarstúlka frá Lálandi vekur reiði margra

Stúlkan, sem hefur verið nefnd Lola, notaði birkið sem tyggigúmmí og þar með skildi hún DNA eftir í því þegar hún spýtti því út úr sér. Erfðaefnið hafði síðan setið í birkinu í mörg þúsund ár.

Hjá Lolland–Falster safninu var gerð teikning af stúlkunni út frá þeim upplýsingum sem erfðaefnið veitti um hana. Hún var bláeygð og hafði nýlokið við að borða heslihnetur og gráönd þegar hún tuggði birkið. En það sem vakti mesta athygli við stúlkuna er húðlitur hennar og hann fer greinilega mjög fyrir brjóstið á mörgum.

Margir hafa tjáð sig um stúlkuna og húðlit hennar á Twitter og saka safnið um að hafa „gert hana dökka“ til að ganga erinda „pólitískrar rétthugsunar“ eða til að vera „woke“.

Margir, sem hafa tjáð sig, eru sannfærðir um að Skandinavar hafa alltaf verið ljósir á hörund og skiptir þá engu að rannsókna á erfðaefni stúlkunnar sýndi aðra niðurstöðu. Þetta sagði Marie Brinch, safnstjóri, í sjónvarpsþættinum Go‘ morgen Danmark í síðustu viku.

„Það vekur virkilega sterkar tilfinningar hjá mörgum að hlutirnir voru öðruvísi fyrir mörg þúsund árum,“ sagði hún.

Teikningin af Lola endaði auðvitað á Internetinu eftir að safngestur tók mynd af henni og birti á samfélagsmiðlum. Margir Bandaríkjamenn virðast hafa séð hana miðað við ummæli á Twitter og eru margir þeirra ekki alls kostar sáttir við húðlitinn.

“Vores” stenalderpige Lola får pt. en ny runde i manegen. Det er rystende, hvor mange, der stadig bliver DYBT provokeret af hendes hudfarve og mener, at vi har ‘gjort det med vilje’. At det er et udslag af woke-isme. pic.twitter.com/fvpcxRuzIf

— Marie (@msbrinx) July 15, 2023