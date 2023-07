„Ég get ekki veitt honum aðgang að líkama mínum“ – Er að hugsa um að leyfa honum að fá sér hjákonu

„Ég hef hugsað mikið um þetta og nú hef ég komist að niðurstöðu um lausn á vanda sem ég og maðurinn minn glímum við. En ég þori ekki að nefna þetta við nokkurn mann.“

Svona hefst lesandabréf sem var nýlega birt í danska tímaritinu Familie Journal. Síðan heldur bréfritari áfram:

„Ég hef verið gift í mörg ár. Ég elska manninn minn. Við eigum fjögur börn, það yngsta er tveggja og hálfs árs. Ég er búin að vera með lítil börn í rúmlega 10 ár og hef unnið úti á milli meðganga. Ég hef einnig sinnt húsinu og garðinum því maðurinn minn vinnur mikið. Ég hef fullan skilning á því. En ég er svo þreytt og þegar maðurinn minn kemur heim langar hann til að stunda kynlíf og það get ég einfaldlega ekki. Ég er algjörlega magnvana og útkeyrð og ég get ekki veitt honum aðgang að líkama mínum og þetta er að sjálfsögðu erfitt fyrir okkur bæði. Honum finnst sem honum sé hafnað og mér finnst ég mjög slæm eiginkona. Hann hefur alltaf haft meiri þörf fyrir kynlíf en ég og ég hef stundað kynlíf með honum af því að ég taldi að ég þyrfti að gera það, en nú get ég ekki meira. Ekki þessa stundina. Ég er svo þreytt. Ég vil ekki missa hann eða fjölskylduna okkar og hann er alveg yndislegur faðir,“ segir bréfritari.

Því næst víkur konan að hugmynd sem hefur skotið upp kollinum hjá henni:

„Nú er þessi hugmynd farin að spíra, því ég hef hugsað mér að leggja til að hann finni sér sérstaka vinkonu næstu árin. Einhver, sem hann getur stundað skuldbindingarlaust kynlíf með, svo hann fái þörfum sínum fullnægt en um leið verði hann ekki ástfanginn af henni, svo hann verði hjá mér og börnunum okkar.“

Hvað finnst lesendum um þetta? Er þetta rétta leiðin hjá konunni?