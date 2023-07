Heimila sölu getnaðarvarnarpillu án lyfseðilsskyldu

Bandaríska lyfjastofnunin , U.S . Food and Drug Administration ( FDA ), hefur heimilað sölu getnaðarvarnarpillunnar Opill án þess að kaupendur framvísi lyfseðli.

Pillan verður seld í lyfjaverslunum, stórmörkuðum, klukkubúðum og netverslunum að sögn FDA.

Þetta er í fyrsta sinn sem FDA hefur heimilað sölu getnaðarvarnarpillu án lyfseðils.

Perrigo, framleiðandi pillunnar, telur að hún verði tilbúin til sölu hjá stærstu söluaðilunum á fyrsta ársfjórðungi næsta árs.

Fyrirtækið hefur ekki látið neitt uppi um verð pillunnar en Frédérique Welgryn, varaforseti kvenheilbrigðisdeildar Perrigo, sagði að lyfið verði „aðgengilegt og ekki of dýrt“ fyrir konur á öllum aldri. Einnig mun fyrirtækið hafa ákveðna áætlun svo hægt sé að sjá konum, sem ekki hafa efni á pillunni, fyrir henni þeim að kostnaðarlausu. The New York Times skýrði frá þessu.