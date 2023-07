Playboy kanína opnar sig

Fyrrum leikfélagi Playboy, Lauren Anderson, sló í gegn í fyrstu nektarmyndatöku sinni fyrir vörumerkið. Anderson, sem er nú 43 ára, kemur fram í A&E heimildarmyndinni „Secrets of Playboy“ en önnur þáttaröðin hefst í sýningu í dag. á mánudaginn. Anderson var háskólanemi í Flórída í Bandaríkjunum þegar hún fór í áheyrnarprufu fyrir fyrstu myndatökuna fyrir Playboy þar sem hún sat fyrir berbrjósta fyrir „Girls of the SEC“ útgáfuna árið 2001.

„Mér datt eiginlega alveg út. Ég vildi vera mjög mjó og ég hafði ekki borðað neitt,“ sagði Anderson í viðtali við The Post. „Sem betur fer var förðunarfólkið allt til staðar og náði að aðstoða mig áður en ég féll í yfirlið.

Anderson hafði fengið hlutverk í raunveruleikaþættinum „Girl Next Door: The Search for a Playboy Centerfold“ árið 2002, þar sem 12 konur kepptu um að verða leikfélagi mánaðarins. Í þættinum var þess krafist að síðustu sex keppendurnir myndu sitja fyrir naktir. Hún endaði með því að vinna keppnina og var á forsíðu Playboy útgáfunnar í júlí 2002 og þénaði 25 þúsund dali fyrir.

„Ég fór í hálfgerðu gríni bara til að sjá hvað þetta snýst um og þeir völdu mig … jafnvel þó ég hafi sagt að ég myndi ekki vera algjörlega nakin,“ sagði Anderson, sem starfaði hjá Playboy til ársins 2012. Í heimildarmyndinni má sjá Anderson sem lýsti sjálfri sér þá sem feiminni og engri djammstelpu horfa á hluta af „Girl Next Door“ þar sem hún situr fyrir á fjórum fótum, sem hún segir í dag ömurlega lífsreynslu.

„Ég veit hversu óörugg ég var og hvernig mér leið á þeim tíma og þetta er ekki stúlkan sem ég var. kynþokkafull og í kynþokkafullum fötum,“ útskýrir hún.

„Ég fæ bara hroll. En ég myndi engu breyta því þessi breytti mér í þá konu sem ég er núna, sem er mjög sjálfsörugg manneskja og ég faðma líkama minn og alla galla hans, en ég gerði það ekki áður, ég faldi líkama minn.“

Stofnandi Playboy, Hugh Hefner, sagði Anderson að hún væri ólík öllum hinum leikfélögunum. „Mamma kenndi mér að skrifa alltaf þakkarbréf, svo ég skrifaði honum þakkarbréf, þakkaði honum fyrir að hafa valið mig sigurvegara þáttarins og þegar ég fór aftur til L.A. og sá hann sagði hann mér að enginn leikfélagi hefði nokkru sinni gert það,“ útskýrði hún.

Eftir „Girl Next Door“ hætti Anderson í háskóla og flutti til Los Angeles til að stunda feril með Playboy, sinnti störfum eins og að halda veislur og viðburði og stjórna skoðunarferðum um Playboy Mansion.

Hún kynntist síðan Reid Brignac og eiga þau tvo syni, 11 og sex ára. „Honum var sagt: „Ó, það er þessi Playboy leikfélagi hérna sem þú ættir að hitta,“ og mér var sagt: „Það er þessi atvinnumaður í hafnabolta sem þú ættir að hitta,“ sagði hún.

Í heimildamyndinni er komið inn á þá staðreynd að fyrirsætur Playboy finna myndirnar sínar á klámsíðum, sem hefur gerst í tilviki Anderson. „Það truflar mig ekki mikið. Ég gerði aldrei klám. Ég var aldrei kynferðisleg með neinum á filmu, ég sat aðeins fyrir og sýndi nakinn líkama minn.“

Anderson skráir sig sem „fyrrum Playboy Playmate“ á samfélagsmiðlum sínum, en hún segir að það versta við gamla starfið hennar sé þegar ókunnugir kalla hana hóru og heimska ljósku.

„Þegar ég tjái mig um eitthvað, hvort sem það er pólitík eða eitthvað sem er að gerast … þá er það það fyrsta sem fólk kemur með, að ég sé drusla, hóra, heimsk, ljóska. Þetta er það versta við Playboy fyrir mig, það er hvernig samfélagið kemur fram við okkur,“ segir Anderson, sem hætti að vinna fyrir Playboy eftir að hún eignaðist eldri soninn.

Hún hefur ekki útskýrt fyrri starfsferil sinn fyrir sonunum, en sá eldri sá eina af myndum hennar þegar hún áritaði hana fyrir aðdáanda.

„Ég var í rauninni ekki nakin, ég huldi líkama minn á myndinni. Og hann horfði á hana og sagði síðan: „Mamma!“ … með þennan ógeðslega, undrandi svip á andlitinu. Af hverju ertu bara með einn eyrnalokk?’“