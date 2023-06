Fjársvik, lygar og fíkn að baki uppáhaldsgóðgerðarfélagi One Direction – Hvað varð Megan að bana?

Árið 2012 stofnaði hin 16 ára gamla Megan Bhari góðgerðarfélag ásamt móður sinni, Jean, og hét það Believe in Magic.

Félaginu var ætlað að hjálpa breskum börnum og unglingum sem þjáðust af alvarlegum og/eða banvænum sjúkdómum. Gátu fjölskyldur barnanna sent inn óskir sem sjóðurinn síðar reyndi að uppfylla. Voru það óskir á við ferðalög eða að fá að hitta uppáhalds stjörnuna.

Góðgerðastarfið gekk gríðarlega vel frá upphafi og hlaut dyggan stuðning, meðal annars frá poppstjörnum á við meðlimum hljómsveitarinnar One Direction. Voru tveir meðlimir sveitarinnar, þeir Louis Tomlinson og Harry Styles með öflugustu stuðningsmönnum Believe in Magic. Gaf Tomlinson sjóðnum til að mynda hvorki meira né minna en 2 milljónir punda úr eigin vasa.

Aðspurðu hvað hefði komið Megan til að koma af stað góðgerðafélagi þetta ung, svaraði hún því til að hún vissi vel hvernig væri að vera ung og veik.

Með krabbamein í heila

Þegar Megan var 13 ára greindist hún með sjaldgæfan sjúkdóm sem veldur því að vökvi safnast upp við heila og mænu. Tveimur árum síðar sagði Jean vinum að Megan hefði í ofanálag greinst með krabbamein í heila.

Jean hélt úti samskiptamiðlum þar sem hún upplýsti fólk um heilsufar dóttur sinnar en í sameiningu voru þær samt sem áður duglegar við að sinna góðgerðastarfi sínu, þrátt fyrir tímafrekar spítalaferðir Megan.

Foreldrar veiku barnanna, sem fengu óskir sínar uppfylltar, áttu ekki til orð til að lýsa þakklæti sínu og aðdáun yfir kærleika og fórnfýsi mæðgnanna.

Og árið 2015 heiðraði forsætisráðherra Breta, David Cameron, Megan með orðu fyrir starf sitt í þágu góðgerðarmála.

En á sama tíma versnaði heilsa Megan til muna. Jean sagði að ekki væru til meðferðarúrræði í Bretlandi og þyrfti hún að fara með dóttur sína í dýra meðferð í Bandaríkjunum. Tókst þeim að safna saman 120 þúsund pundum fyrir meðferðinni.

Disneyland en ekki sjúkrahús

En það voru ekki allir svo vissir um sannleiksgildi sögu Jean, ekki síst foreldrar barna með krabba í heila sem þekktu vel til. Fullyrtu sumir að margar af staðhæfingum Jean um ástand Megan stæðust ekki læknisfræðilega.

Í ljós kom að þegar að Jean átti að vera með Megan á bandarískum spítala, voru mæðgurnar í raun í Disneylandi.

Jean setti á samfélagsmiðla að dóttir hennar myndi þurfa með sér fimm stóra kassa af alls kyns búnaði frá sjúkrahúsinu auk þess að þurfa ávallt að hafa súrefniskút. En þegar að þær mæðgur lentu aftur í Bretlandi voru engir kassar, fullir af bandarískum græjum til bjargar Megan, auk þess sem að hvergi var að sjá súrefniskút.

Fyrrnefndir foreldrar höfðu ráðir einkaspæjara til að fylgjast með mæðgunum sem voru léttar á fæti og hlæjandi þegar þær báru út af flugvellinum fulla poka frá bandarískum tískuvöruverslunum.

Hópurinn var viss um að það væri akkúrat ekki neitt að Megan.

Lát Megan

En árið 2018 lést Megan, aðeins 23 ára gömul. Hafði hún ef til vill verið undirlögð af krabbameini eftir allt?

Samkvæmt BBC var ekki unnt að segja til um dánarorsök í upphafi en við nánari rannsókn sagði í skýrslu lækna að Megan hefði átt við veikindi að stríða frá fæðingu en svo að sega allir hennar kvillar hefðu verið vel meðfærilegir. Hún hafði ekki verið með krabbamein í heila né krabbamein yfirleitt. Þótt ekki væri unnt að staðfesta nákvæma dánarorsök var talið líklegt að Megan hefði hugsanlega fengið hjartaáfall sem komið hefði til vegna gríðarlegar fitu í lifur.

Af hverju Megan var með meiri fitu í lifur en þrefalt eldri sjúklingur með stórtækt vandamál offitu, er ekki vitað en langlíklegasta skýringin er með afbrigðum óheilbrigt mataræði og óhollur lífsstíll frá frumbernsku.

Sögðu læknar að auðveldlega hefði mátt koma í veg fyrir dauða Megan með fremur einföldum hætti.

Einnig kom í ljós að Megan hafði verið háð verkjalyfjum til margra ára og bæði hún og móðir hennar falsað gríðarlegt magn lyfseðla í gegnum árin til að verða sér úti um ævintýralegt magna af slíkum lyfjum.

Munchausen, fíkn og fjársvik

En af hverju lugu mæðgurnar að almenningi?

Hafin var rannsókn á Believe in Magic og áirð 2020 kom í ljós að Jean hafði fært yfir 100 þúsund pund af reikningum góðgerðafélagsins yfir á sinn persónulega reikning. Góðgerðafélagið lokaði þá snarlega dyrum sínum og lagði niður störf.

Sérfræðingar á við prófessor Marc Feldman, sem sérhæfir sig í uppdktuðum sjúkdómum og lygum þeim tengdum, telja líklegt að báðar mæðgurnar hafi haft Munchausen heilkenni, og þráð þá athygli og samúð sem sjúkdómarnir veittu þeim. Svo og fjármunina sem einnig fylgdu.

Eldri börn Jean, hálfsystkini Megan, sem ekki tala við móður sína í dag, hafa einnig stigið fram og sagt móður þeirra reglulega hafa óskað eftir að eitthvert þeirra lenti í slysi sem barn til að draga athygli að sér. Ein systranna sagðist sífellt hafa verið lögð inn á sjúkrahús vegna meintra vandamála í nýrum en jafnframt að Jean hefði mokaði ofan í hana matvöru sem full var af salti. Um leið og systirin hafði aldur til að stöðva saltneysluna jöfnuðu nýru hennar sig.

Jean lét sig hverfa eftir að Believe in Magic lét niður störf og lét aðeins hafa eftir sér í fjölmiðlum að hún hefði elskað dóttur sína og það væri fáránlegt að láta sér detta í hug að hún hefði skaðað Megan á einhvern hátt.

Á dánarvottorð Megan er enn skráð að ekki sé vitað um orsök láts hennar.